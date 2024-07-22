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嘉義城隍夜巡 逾3公尺高城隍機甲將現身

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠擲紙飛機祈福。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠擲紙飛機祈福。圖／嘉義市政府提供

嘉義城隍廟年度宗教盛事「城隍夜巡諸羅城」將於9月3日（農曆8月1日）登場，今年延續往年傳統夯枷解厄、人模鬼樣競賽、創意踩街外，還會有身長375公分的城隍機甲與大家同樂，北港朝天宮、新營太子宮等宮廟也將參與盛會，朝天宮還帶來犁炮表演，精采可期。

市長黃敏惠表示，每年農曆8月1日盛大的城隍夜巡、掃路角以及夯枷等傳統儀式感十足，不僅傳達嘉義人信仰的虔誠，更是嘉義市珍貴的無形文化資產。

百年前諸羅縣令曾恭請嘉義城隍、北港媽祖、東門龍王一同祈雨，隔日天降甘霖，神威顯赫。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，嘉義市有北港路，係清朝時期民眾常前往北港祭拜，因而稱為北港路，其實北港是在雲林縣，這是嘉義與北港相互共榮的一種見證，連結2個歷史悠久的城鎮。

今年城隍夜巡諸羅城亮點【神衛機甲－城隍爺】預定於9月3日晚間7點在噴水池亮相，全台首尊–站立式城隍機甲，高達375公分，展現威嚴穩重的神聖姿態，守護嘉義的平安。還引入了2米高的機器人與民眾互動，融合了傳統與現代科技AI創新結合，從文化開始加入創新的元素，展現了城隍廟的文青宗教文化新風貌。

城隍夜巡傳統特色「夯枷」，係民眾若是做錯事想要懺悔或是發願未達成，戴「夯枷」到城隍廟向城隍爺贖罪，祈求洗滌罪愆、消災解厄，具有「公開認錯」及「祈求除罪」的意涵，在脫枷後能將不好的霉運帶走，最後脫下紙枷火化，代表罪孽隨著紙枷消失重獲新生。

另有「人模鬼樣 神鬼魅影」競賽活動，當天傍晚從城隍廟出發沿中正路、文化路、民族路、國華街，預計晚上7點到嘉義市地標噴水池集結，與神同行創意踩街，冠軍可獲得獎金2 萬元。

嘉義城隍廟年度宗教盛事「城隍夜巡諸羅城」將於9月3日（農曆8月1日）登場。記者李宗祐／攝影
嘉義城隍廟年度宗教盛事「城隍夜巡諸羅城」將於9月3日（農曆8月1日）登場。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（左二）與城隍廟董事長賴永川（左一）、北港朝天宮董事長蔡咏鍀（左三）、立委王美惠（右一）等人參拜祈福。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（左二）與城隍廟董事長賴永川（左一）、北港朝天宮董事長蔡咏鍀（左三）、立委王美惠（右一）等人參拜祈福。記者李宗祐／攝影
北港朝天宮帶來犁炮表演。圖／嘉義市政府提供
北港朝天宮帶來犁炮表演。圖／嘉義市政府提供
嘉義城隍廟年度宗教盛事「城隍夜巡諸羅城」將於9月3日登場。圖／嘉義市政府提供
嘉義城隍廟年度宗教盛事「城隍夜巡諸羅城」將於9月3日登場。圖／嘉義市政府提供

北港朝天宮 嘉義 城隍廟

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