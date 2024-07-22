紐奧良市府國際處長訪台南 贈市鑰深化友好
美國紐奧良市政府國際處長桑加（Rosine Pema Sanga）率領學生訪團到台灣研習，今天前往台南市政府拜會並走訪林百貨等文化景點，還致贈市府一把迷你市鑰，象徵兩市深厚友誼。
台南市政府由新聞及國際關係處長蘇恩恩接待，雙方在會談中針對國際交流進行討論，特別在教育、文化等領域探討合作機會，期望促進兩市文化理解和資源共享，紐奧良市並致贈台南市政府一把迷你市鑰，象徵兩市深厚友誼以及對台南市民熱烈歡迎。
台南市長黃偉哲透過新聞稿表示，台南與紐奧良同為文化名城，紐奧良以爵士樂發源地聞名，台南則以深厚歷史文化底蘊吸引眾多遊客，兩市於2022年10月締結為姐妹市，建立深厚友誼與合作關係，台南將進一步鞏固這段可貴友好關係，共同促進兩市繁榮發展。
台南市政府指出，桑加在參觀台南市政府國際廊道時，特地與紐奧良市介紹看板及兩市締盟紀念照片合影，並說，很感動台南如此珍視與紐奧良的情誼。結束市府拜會行程後還走訪了林百貨，感受台南獨特文化魅力，對台南美食讚不絕口。
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