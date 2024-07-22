佛心醫師年虧300萬到宅診療今健保給付 雲林縣加碼擴大在宅照護

「在宅急症照護試辦計畫」今年7月上路，雲林縣過去有在宅診所年虧300萬元仍提供服務，如今雖有健保支持，但多數醫療院所要參與仍有設備、值班問題待解，雲林縣府率全國之先建立支援中心，提供可攜式診療設備、行動支援車，並補貼服務偏遠地區的交通津貼，讓在宅照護可以24小時且跨足偏鄉提供服務，健保署長石崇良表示，感謝雲林縣長張麗善大力支持，明年會爭取更多經費支持。

在宅急症照護試辦計畫上路，雲林縣衛生局整合台大雲林分院、雲林基督教醫院組成2支在宅急症照護團隊，包括成大斗六分院、天主教若瑟醫院、中國醫藥大學北港附設醫院、麥寮長庚醫院、天主教福安醫院、基層診所、居家護理所、呼吸治療所及社區藥局等37家醫療院所成員加入。

雲林縣目前願意投入在宅照護的醫療院所集中在斗六、虎尾、西螺、北港、長庚、斗南、元長，受限許多醫療院所沒有可攜式診療設備、醫護人員值班問題，仍有偏鄉難以使用到相關資源，也難以24小時提供服務，雲林縣府編列450萬元預算，推出在宅急症照護加值方案，包括在宅實作工作坊、支援中心、行動醫療設備支援及醫事人員偏鄉跨區服務加值（夜間及假日值班加給及交通補助）等，加速整合居家醫療服務並提升品質。

台灣在宅醫療學會秘書長楊玲玲說，全台失能及住宿機構的住民加起來有20萬人，當他們在家裡發生急性感染症（肺炎、泌尿道和軟組織的感染）時，可以申請在宅急症照護，讓急症的病人，也可以在家或是在機構裡面，得到適當的醫療照顧，減少民眾和照顧者往返醫院的辛苦，及醫院的病床負擔。

但有醫療院所願意服務還不夠，在宅照護還需要有工具，她感謝縣政府提供在宅診療設備，包括X光、超音波、心電圖等設備，讓相關診療服務都可以在宅進行。為了獎勵醫療院所和診所，也補貼夜間、假日的值班，還有跨區的交通資源補助。

雲林縣衛生局長曾春美說，好所宅院長黃子華很早就在雲林提供在宅醫療服務，但過去因健保給付上的問題，他每年虧損300萬元，幸好現在健保署突破了給付的問題，讓在宅醫療人員不再賠錢、不再靠愛心支持。但我們不可能要求每一家診所都去買相關的診斷設備，縣長張麗善大力支持挹注經費，打造行動支援車輛、配置相關設備，並提供交通及值班補貼。

石崇良說，因應高齡化，在宅照護已是未來醫療趨勢，過去雖然有很多居家整合方案，但缺乏急性照顧的治療模式，一個發燒就往醫院送，對患者跟家屬都是很重的負擔跟折磨，很高興看到雲林已經準備好，結合37家醫療院所，成立南區最大規模的在宅急症照護團隊，為雲林鄉親們帶來更好的服務。

他感謝縣長張麗善對在宅照護試辦計畫的重視和支持，相信會是成功的案例，今年經費雖然有限，不過我們會盡力爭取，明年的總額以後可以有更多的預算來支持，讓民眾從初期的照顧到急性的照顧，甚至急性後期和安寧，都可以在居家或機構裡面完成。最後，敬祝我們今天的記者會圓滿成功。