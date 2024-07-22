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逢天文大潮 台南安平漁港溢堤 漁民擔心颱風效應

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
逢天文大潮，防南市安平路運河段淹水，水利局提早備妥抽水機並抽水，沒發生路面淹水情形。記者鄭惠仁／攝影
逢天文大潮，防南市安平路運河段淹水，水利局提早備妥抽水機並抽水，沒發生路面淹水情形。記者鄭惠仁／攝影

今天是農曆6月17日，逢天文大潮，台南市安平漁港出現溢堤，北側及南側碼頭岸上水深20至30公分，漁民說，昨天已有溢堤情形，今天較為嚴重，受颱風影響，明天可能會更嚴重。另，安平路運河路段因水利局早已備妥抽水機抽水，沒有水淹路面致影響交通情形。

每年農曆6、7月滿月後3、4日內為年度大潮期，加上海平面上升等影響，運河沿線較低窪路段，因漲潮水高超過出水口，造成道路排水溝的水無法流入運河而溢流，路面積水，去年安平路湖美一街到華平路街就有部分道路淹水影響交通。今年大潮來臨，水利局事先做好準備，今天提早抽水，未發生淹水，沿路居民感謝市府未雨綢繆。

不過，安平漁港南側、北側碼頭都出現溢堤，水深20至30公分，涂姓漁民說，北側第1碼頭棧橋整個被淹沒，水深約20公分，由於2年前大潮加上颱風影響，棧橋處水深到大腿，曾有船沒綁好，險發生危險，由於颱風將來襲，明、後天也是大潮，必須做好準備。

安平漁港南側碼頭溢過堤防水深最高約30公分，漁民說，已見怪不怪，逢天文大潮就會溢過岸堤，上月滿潮就出現溢堤現象。因此處地勢較低，若能加高堤岸，可免受逢大潮溢堤，造成器具泡在海水之苦，也可避免損失。

今天是農曆6月17日，逢天文大潮，台南市安平漁港出現溢堤，北側及南側碼頭岸上水深20至30公分。記者鄭惠仁／攝影
今天是農曆6月17日，逢天文大潮，台南市安平漁港出現溢堤，北側及南側碼頭岸上水深20至30公分。記者鄭惠仁／攝影
今天是農曆6月17日，逢天文大潮，台南市安平漁港出現溢堤，北側及南側碼頭岸上水深20至30公分。記者鄭惠仁／攝影
今天是農曆6月17日，逢天文大潮，台南市安平漁港出現溢堤，北側及南側碼頭岸上水深20至30公分。記者鄭惠仁／攝影

漁民 碼頭 颱風

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