台南永康地區大雨必淹水 官民會勘確認箱涵管線致災

昨天下午台南一場大雷雨造成永康區部分路面雨水宣洩不及一度積水。永大夜市前的永大路二段雙線道及機慢車道、人行道全被水淹沒，人行道積水超過腳踝，居民怨聲連連。立委陳亭妃、市議員陳秋萍邀請相關單位與地方人事今天會勘災區，發現舊部落與新社區交接處因排水系統的中、小排受各單位管線阻擋、造成瓶頸，因而引發積水。

陳亭妃會勘後要求市府水利局於兩周內提出管線檢討計畫，針對管線遷移問題盡快先檢討突破，否則就算有改善經費卡在管線，也是動彈不得。管線問題由她協調各管線單位處理好，再爭取中央經費，陳亭妃說，這樣才能從根本解決永康淹水問題。

陳亭妃說，昨天永康淹水時剛好民進黨中常委選舉正在投票、當時她接到投訴電話響個不停，市議員陳秋萍、相關里長也是不斷接到電話。立即邀請水利局、工務局、永康區公所今天會同永康里長魏萬順、北興里長鄭文生、北灣里長方富詳到昨天淹水的保生宮、永達醫院、永大夜市旁、北灣里大灣路等淹水區域會勘。

陳秋萍表示，永康區一帶逢雨必淹的問題存在已久，每每反映市府爭取經費改善，即使加大側溝容量，都因為管線問題只能治標不治本。

陳亭妃指出，因該區域屬於新舊社區交接處，許多排水管線受到自來水管或是其他管線阻擋，限制排水容量，也無法增設箱涵。現場居民反映，每次一下大雨就至少淹到四個磚塊高，明顯造成居民的困擾。

她說，為了有效規畫排水系統，今天決議請市府在兩周內提出管線檢討計畫，解決地方淹水的瓶頸端，再協調各管線單位並爭取中央治水經費，希望能實質改善積水問題，讓永康淹水惡夢不再現。

陳亭妃表示，也有許多永康市民也反應只要大雨永大路就淹水，最主要是因為側溝不夠大，容水量不足，再加上尾端沒有與箱涵銜接，流水的最終出處無法緩解，當然就直接爆衝於路面，造成淹水的狀況。