中元鬼門開環境部推「集中普度」 彭啟明台南開箱
環境部今天在台南市台灣首廟天壇舉辦「中元普度眉角多、集中普度好安心記者會，部長彭啟明本著氣象專業不忘提醒本周將有颱風來襲，提醒做好準備，也鼓勵民眾參與各宮廟的普度法會，宮廟則配合環境部提倡的「新紙錢三燒」政策，除兼顧環保與傳統信仰，並減少空汙，改善空氣品質。
彭啟明說，環境部大力推「新紙錢三燒」-「集中燒」、「適量燒」及「替代燒」。「集中燒」是透過各縣市環保局的收運，將紙錢送至設有空汙防制設備的焚化爐或環保金爐焚燒；「適量燒」是鼓勵民眾使用大面額紙錢及高品質紙錢，從源頭減量；「替代燒」則是採用以功代金或以米（物）代金等方式，從根本改變燒紙錢的祭祀觀念。
彭啟明說，近3年紙錢集中燒已超過6.8萬公噸，以功代金捐款金額超過1億6千萬元（估計減少1500公噸的紙錢焚燒），總計減少近3千公噸的空氣汙染物排放量，相當2200輛大型柴油車每年行駛5萬公里的排放。另，已有9個縣市訂定環保低碳寺廟認證，366間寺廟取得認證，較去年成長41.8%。
「新紙錢三燒」是環境部民俗祭祀空汙減量的政策方向，尊重不同的信仰觀念，從各面向推動汙染減量；而「集中普度」則是第一年試辦，搭配宮廟響應「新紙錢三燒」，期望更有效減少空汙。
台灣首廟天壇董事長徐國潤表示，普度有很多「眉角」，現在人以為東西拜得多、紙錢燒得多就能保平安，這次環境部提倡「集中普度」，可在宗教加持下，得到更好的福報。
南市環保局長許仁澤分享特色作法，與全聯合作於永康及東區15家門市，以及在東區4處活動中心設置紙錢集中箱，後續將長期設置並持續拓點，平常拜拜時也能多加利用，輕鬆參與環保。
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