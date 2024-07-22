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嘉市某公寓徵管理員開最低工資 網友批：只有退休者會來

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市某公寓大樓貼文徵才管理員，卻引來網友批評薪資只能請退休伯伯阿姨。圖／翻攝臉書嘉義綠豆大小事
嘉義市某公寓大樓貼文徵才管理員，卻引來網友批評薪資只能請退休伯伯阿姨。圖／翻攝臉書嘉義綠豆大小事

嘉義市某公寓大樓於社群網站貼文徵才大樓管理員，開出「薪資27470，採輪班制白天班10小時、夜間班8小時」，雖然註明「超時、延長工時另計」，但仍引來網友批評，「10個小時的工作，卻用最低的基本工資，違反勞基法」、「基本工資還要輪日夜班…」、「早夜輪班27470，我的老天爺呀！」、「這個薪水只能請退休伯伯阿姨」

沒想到徵才貼文引來批評聲浪，貼文者趕緊說明，「管理員適用勞動基準法84-1保全人員的勞基法，我們的薪資比勞保局規定的還要高喔！」、「勞動部公告2024年保全人員288小時的薪水為42350，42350除以288小時，換算時薪為147.05，240個小時正常工作時間薪水的基本工資為35025，35025除以240小時，時薪為145.92，而我們的管理員每月上班200小時，基本薪資27470，工時174小時，因此每月逾時加班26小時，實領薪水30828，30828除以200小時，時薪為154依照勞動部規定保全業的正常240小時時薪145.92×200個小時= 29184，我們管理員實領的薪水，30828還多了1644哦！」

她還表示，「除了薪資之外，還有住戶不時的犒賞，這就是我們管理員都待很久的原因，這次是因為年紀最大的管理員身體不好需要看醫生而離職，才需要再請新的管理員，不是因為薪資的關係！」，但網友認為，「這些要入職才會知道，未入職前根本不知道，不定時的犒賞也不可能白紙黑字寫在公告上，沒有對與錯。」

大部分網友仍並不買帳，「管理員雜事很多很辛苦」、「這個薪水只能請退休伯伯阿姨」、「要輪班就不要請老人了吧，老人熬夜對身體不好」、「人家付出時間跟勞力在這份工作（輪班），卻給一個很不成正比的薪資……」、「唉這就是為什麼嘉義留不住年輕人.......」「不要丟嘉義人的臉啦....」、「我們這管理員輪班+津貼都4萬多了 輪班沒有3萬起薪留不住人」

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