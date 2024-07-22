防汛添生力軍！ 南市採購7台大型移動式抽水機組9月交機
防汛增生力軍！台南市政府日前辦理發包作業，將採購7台大型移動式抽水機組，總經費逾900萬元，預計今年9月交機，希望強化防洪效能。
台南市政府水利局表示，為因應短延時強降雨極端氣候型態，增購大型移動式抽水機組以因應颱風豪雨，並強化防救災量能已勢在必行，市長黃偉哲向經濟部水利署爭取經費，中央補助款375萬2000元，市配合款562萬8000元，本次採購7台大型移動式抽水機組經費總計938萬元，今年5月7日順利發包，工期90工作天，預計9月底交機。
黃偉哲指出，多一分準備就少一分損失，治水工作沒有最好，只有做到更好，期望移動式抽水機能在汛期中發揮最大功用，減緩易積淹水地區水患災害發生風險。
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