快訊

毆打幼童還逼公開露鳥！3幼保員被法辦 新北教育局勒令園所停招

民主黨權力遊戲即將上映！賀錦麗要披掛上陣 得先贏過這幾人

民主黨有望翻盤？賀錦麗VS川普民調曝光 支持率僅差1%

防汛添生力軍！ 南市採購7台大型移動式抽水機組9月交機

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市將採購7台大型移動式抽水機組，預計9月全交機，防汛添生力軍。 圖 ／台南市政府水利局提供
台南市將採購7台大型移動式抽水機組，預計9月全交機，防汛添生力軍。 圖 ／台南市政府水利局提供

防汛增生力軍！台南市政府日前辦理發包作業，將採購7台大型移動式抽水機組，總經費逾900萬元，預計今年9月交機，希望強化防洪效能。

台南市政府水利局表示，為因應短延時強降雨極端氣候型態，增購大型移動式抽水機組以因應颱風豪雨，並強化防救災量能已勢在必行，市長黃偉哲向經濟部水利署爭取經費，中央補助款375萬2000元，市配合款562萬8000元，本次採購7台大型移動式抽水機組經費總計938萬元，今年5月7日順利發包，工期90工作天，預計9月底交機。

黃偉哲指出，多一分準備就少一分損失，治水工作沒有最好，只有做到更好，期望移動式抽水機能在汛期中發揮最大功用，減緩易積淹水地區水患災害發生風險。

台南市將採購7台大型移動式抽水機組，預計9月全交機，防汛添生力軍。圖 ／台南市政府水利局提供
台南市將採購7台大型移動式抽水機組，預計9月全交機，防汛添生力軍。圖 ／台南市政府水利局提供

台南 台大 黃偉哲

延伸閱讀

南市工務局啟動防颱整備 黃偉哲：超前部署禦敵從嚴

全中運明年4月在台南 高中以下配合停課為1萬8千名選手加油

南市1300萬消防化學車今剛交車 即奔馳山上工廠大火救災

韓國主流媒體報導黃偉哲快閃韓國行 台南知名度大提升

相關新聞

嘉市某公寓徵管理員開最低工資 網友批：只有退休者會來

嘉義市某公寓大樓於社群網站貼文徵才大樓管理員，開出「薪資27470，採輪班制白天班10小時、夜間班8小時」，雖然註明「超...

防汛添生力軍！ 南市採購7台大型移動式抽水機組9月交機

防汛增生力軍！台南市政府日前辦理發包作業，將採購7台大型移動式抽水機組，總經費逾900萬元，預計今年9月交機，希望強化防...

嘉市整頓招牌 楠梓翻新人行道

改善街道市容，嘉義市政府專案拆除老舊、空、廢的招牌，鬧區民族路部分路段整理完，民眾直呼天際顯得更廣闊、視線更整齊；另，高...

瞬間大雨積水10公分！台南多處時雨量逾70毫米 住戶繃緊神經

午後熱對流流旺盛，南市溪南新化永康等多處行政區傍晚雷雨交加伴隨強風，瞬間大雨宣洩不及，部分路面傳出積淹水，所幸隨著雨勢趨...

台南社大學園祭結合里山里海 用認識在地去創作

台南社區大學今天下午在後甲國中舉辦「社大人的學園祭」，以社大長期關注的蘆竹溝、龍崎地質公園及二仁溪汙染為主題，透過換物市...

台南社大台江作曲走入廟口 以公民參與精神讓「村村有音樂」

台南社大台江分校推動一村一廟一樂團，營造台江廟埕成為在地的音樂藝文展演基地，激發常民音樂創作風氣。連日來村廟樂團師生利用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。