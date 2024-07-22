嘉市整頓招牌 楠梓翻新人行道

改善街道市容，嘉義市政府專案拆除老舊、空、廢的招牌，鬧區民族路部分路段整理完，民眾直呼天際顯得更廣闊、視線更整齊；另，高雄楠梓區因台積電進駐變成居住熱區，不過楠梓火車站周邊人行道破損不平，市府改善老舊磚鋪面，居民稱讚變得平整好走。

嘉市府工務處表示，連兩年推行廣告招牌整頓工作改善景觀，上半年針對民族路的民生北路至國華街段商店訪談，透過居民、商家共同參與推動招牌整頓52面，同時仍保留店家原招牌特色。

店家業者說，民族路商店密集，以往一眼望去，層層疊疊的招牌雜亂影響辨識，要走近才能確認店面位置，終於不再雜亂無章。工務處指出，民族路段正持續往東向文化路進行溝通、整頓。

另，楠梓火車站鄰近工業區、加工出口區、高雄科技大學、高雄都會公園等是當地運輸門戶，其中建楠路、楠梓新路餐飲及店家，還有夜市，是主要生活商圈。高市工務局道工處說，陸續整頓楠梓新路東側建楠路至楠梓區公所、建楠路全線的人行道，至於西側建楠路至惠民捷道段，上月底起施工。

道工處指出，工程改善人行道翻新破損不平的老舊磚鋪面，採用混凝土粉光刷毛搭配切割裝飾縫，平整耐用、易維護，也打除違規私設的斜坡道、優化人行道臨接機慢車道路面。