聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉市整頓招牌 楠梓翻新人行道

聯合報／ 記者李宗祐潘奕言／連線報導
嘉義市政府專案拆除老舊、空、廢招牌，整頓後的民族路街道不再雜亂無章。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府專案拆除老舊、空、廢招牌，整頓後的民族路街道不再雜亂無章。記者李宗祐／攝影

改善街道市容，嘉義市政府專案拆除老舊、空、廢的招牌，鬧區民族路部分路段整理完，民眾直呼天際顯得更廣闊、視線更整齊；另，高雄楠梓區因台積電進駐變成居住熱區，不過楠梓火車站周邊人行道破損不平，市府改善老舊磚鋪面，居民稱讚變得平整好走。

嘉市府工務處表示，連兩年推行廣告招牌整頓工作改善景觀，上半年針對民族路的民生北路至國華街段商店訪談，透過居民、商家共同參與推動招牌整頓52面，同時仍保留店家原招牌特色。

店家業者說，民族路商店密集，以往一眼望去，層層疊疊的招牌雜亂影響辨識，要走近才能確認店面位置，終於不再雜亂無章。工務處指出，民族路段正持續往東向文化路進行溝通、整頓。

另，楠梓火車站鄰近工業區、加工出口區、高雄科技大學、高雄都會公園等是當地運輸門戶，其中建楠路、楠梓新路餐飲及店家，還有夜市，是主要生活商圈。高市工務局道工處說，陸續整頓楠梓新路東側建楠路至楠梓區公所、建楠路全線的人行道，至於西側建楠路至惠民捷道段，上月底起施工。

道工處指出，工程改善人行道翻新破損不平的老舊磚鋪面，採用混凝土粉光刷毛搭配切割裝飾縫，平整耐用、易維護，也打除違規私設的斜坡道、優化人行道臨接機慢車道路面。

人行道 台積電 火車站

延伸閱讀

住戶也傻眼…女童打119謊報「有火警」 嘉市消防指非初犯：將依法開罰

台積電進駐高雄楠梓爆火 市府整建火車站周邊人行道

好熱！中市土庫停車場樹砍光 實測人行道溫差16.4度

改善台中梧棲道路品質和行人環境 民代爭取經費盡快完成

相關新聞

瞬間大雨積水10公分！台南多處時雨量逾70毫米 住戶繃緊神經

午後熱對流流旺盛，南市溪南新化永康等多處行政區傍晚雷雨交加伴隨強風，瞬間大雨宣洩不及，部分路面傳出積淹水，所幸隨著雨勢趨...

嘉市整頓招牌 楠梓翻新人行道

改善街道市容，嘉義市政府專案拆除老舊、空、廢的招牌，鬧區民族路部分路段整理完，民眾直呼天際顯得更廣闊、視線更整齊；另，高...

台南社大學園祭結合里山里海 用認識在地去創作

台南社區大學今天下午在後甲國中舉辦「社大人的學園祭」，以社大長期關注的蘆竹溝、龍崎地質公園及二仁溪汙染為主題，透過換物市...

台南社大台江作曲走入廟口 以公民參與精神讓「村村有音樂」

台南社大台江分校推動一村一廟一樂團，營造台江廟埕成為在地的音樂藝文展演基地，激發常民音樂創作風氣。連日來村廟樂團師生利用...

嘉義市拆除空廢招牌 民族路變不一樣了

為維護都市景觀及避免颱風或地震時老舊空廢招牌掉落危害行人及車輛安全，嘉義市政府清查老舊空廢招牌列入拆除專案處理，至6月底...

南市工務局啟動防颱整備 黃偉哲：超前部署禦敵從嚴

根據中央氣象署預報，輕颱「凱米」（GAEMI）預估23日晚間至26日最接近台灣，未來不排出發布海陸警報，而因應颱風可能來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。