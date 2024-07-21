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瞬間大雨積水10公分！台南多處時雨量逾70毫米 住戶繃緊神經
午後熱對流流旺盛，南市溪南新化永康等多處行政區傍晚雷雨交加伴隨強風，瞬間大雨宣洩不及，部分路面傳出積淹水，所幸隨著雨勢趨緩，積水也漸漸消退，住戶們心情七上八下。
南市今上午如近日酷熱，高溫讓人難耐，詎料午後隨即變天，溪南永康、歸仁、新市、山上等區陸續傳來大雨，新市、關廟、山上、左鎮等區，時雨量最高逾70毫米，水利署一度列為一級淹水警戒。
根據交通部中央氣象署截至今天下午4時44分的觀測資料，南市新市區時雨量96.5亳米、歸仁區時雨量80.0亳米、山上區77.0亳米，另外楠西、南化、新化區均超過60亳米，永康區也有46.0亳米。
在永康區還有住戶反應瞬間強風風勢如颱風恐怖，永康中正南路、新化信義路路面更被宣洩不及雨水積水約10公分，更有地勢低窪住戶擔心惡水會竄入屋內，一下午繃緊神經拿著掃把、畚箕順勢將水清出戶外。
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