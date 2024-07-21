快訊

「高溫地獄」洗刷惡名...高雄捷運全面開冷氣 整年電費估增6200萬元

遇刺後最新專訪！川普親曝維安大錯「沒人提到這件事」 對特勤局提1質疑

林可彤被困電梯30分鐘 被救出見一畫面高呼「值得了」！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

瞬間大雨積水10公分！台南多處時雨量逾70毫米 住戶繃緊神經

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
午後強降雨，南市多處雨勢驚人，時雨量逾70毫米，圖為永康區永大路積水情形。圖 ／民眾提供
午後強降雨，南市多處雨勢驚人，時雨量逾70毫米，圖為永康區永大路積水情形。圖 ／民眾提供

午後熱對流流旺盛，南市溪南新化永康等多處行政區傍晚雷雨交加伴隨強風，瞬間大雨宣洩不及，部分路面傳出積淹水，所幸隨著雨勢趨緩，積水也漸漸消退，住戶們心情七上八下。

南市今上午如近日酷熱，高溫讓人難耐，詎料午後隨即變天，溪南永康、歸仁、新市、山上等區陸續傳來大雨，新市、關廟、山上、左鎮等區，時雨量最高逾70毫米，水利署一度列為一級淹水警戒。

根據交通部中央氣象署截至今天下午4時44分的觀測資料，南市新市區時雨量96.5亳米、歸仁區時雨量80.0亳米、山上區77.0亳米，另外楠西、南化、新化區均超過60亳米，永康區也有46.0亳米。

在永康區還有住戶反應瞬間強風風勢如颱風恐怖，永康中正南路、新化信義路路面更被宣洩不及雨水積水約10公分，更有地勢低窪住戶擔心惡水會竄入屋內，一下午繃緊神經拿著掃把、畚箕順勢將水清出戶外。

午後強降雨，南市多處雨勢驚人，時雨量逾70毫米，圖為永康區中正南路機車瞬間濺起水花。圖 ／民眾提供
午後強降雨，南市多處雨勢驚人，時雨量逾70毫米，圖為永康區中正南路機車瞬間濺起水花。圖 ／民眾提供
午後強降雨，南市多處雨勢驚人，時雨量逾70毫米，圖為新化信義路部分積淹水情形。圖 ／民眾提供
午後強降雨，南市多處雨勢驚人，時雨量逾70毫米，圖為新化信義路部分積淹水情形。圖 ／民眾提供

住戶 台南 淹水 雨量

延伸閱讀

高雄旗津進入夏天農曆大潮期 低窪地區一度積水

台南永康台20線到新化將刨除重舖 涵洞口回堵一併改善

供應南科「再生水越多越好」 南市爭取再蓋1座再生水廠

6月7月雨量不到2成 台東米鄉二期稻將實施輪灌

相關新聞

瞬間大雨積水10公分！台南多處時雨量逾70毫米 住戶繃緊神經

午後熱對流流旺盛，南市溪南新化永康等多處行政區傍晚雷雨交加伴隨強風，瞬間大雨宣洩不及，部分路面傳出積淹水，所幸隨著雨勢趨...

嘉義市拆除空廢招牌 民族路變不一樣了

為維護都市景觀及避免颱風或地震時老舊空廢招牌掉落危害行人及車輛安全，嘉義市政府清查老舊空廢招牌列入拆除專案處理，至6月底...

年度天文大潮來了 南市府繃緊神經增設機組戒備

依中央氣象局資料顯示，南市沿海於7月21日至24日將迎來本年度第一波天文大潮，台南市政府水利局上午表示，安平運河側溝有部...

雲林唯一合法十字關露營區 預定今年9月正式營運

雲林縣古坑樟湖十字關露營區是縣內首座公辦合法露營區，去年10月底完工，正值完工後第1個暑假，7月18日至8月5日6日開放...

嘉義長庚1億打造中央公園

嘉義長庚醫療專區斥資1億多元新建一座全齡無障礙中央公園，打造遊戲場、景觀水池，及種植多種季節性開花喬木的療癒花園，預計1...

台南新化武德殿百年 深度導覽吸客

台南市新化武德殿歷史建築今年逢100周年，台南市城市文化協會主辦「觀光深度導覽活動」，尋找武德殿建造者的故事，也讓遊客在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。