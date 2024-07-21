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台南社大學園祭結合里山里海 用認識在地去創作

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南社區大學今天在後甲國中舉辦「社大人的學園祭」，邀請龍崎地質公園店家，提供草仔粿、仙草干茶、鳳梨乾讓師生試吃。記者鄭惠仁／攝影
台南社區大學今天在後甲國中舉辦「社大人的學園祭」，邀請龍崎地質公園店家，提供草仔粿、仙草干茶、鳳梨乾讓師生試吃。記者鄭惠仁／攝影

台南社區大學今天下午在後甲國中舉辦「社大人的學園祭」，以社大長期關注的蘆竹溝、龍崎地質公園及二仁溪汙染為主題，透過換物市集、手作DIY課程、里山里海的創作成果博覽會，展現師生參與公共議題學習及創作的成果，引領參觀民眾理解公共參與學習的成就。

學園祭有近50個班級及社團參與，主題聚焦台南社大投入龍崎地質公園等議題如何與課程設計結合所產出的創作成果。許多參與班級創作串連展覽，社大環境小組發動行動50講，到各班宣講里山里海的重要性，水彩班老師胡慈恩引導學生認識龍崎野生動物的習性及居住環境，利用配色來呈現夢幻或寫實的風格，從繪畫中學知識讓上課變得更加有趣。

蠟筆班老師沈怡蕙以龍崎豐富的動物為題，帶學生以擬人化的角度來繪本創作，並延伸創作出繪本故事書、桌曆及偶戲小劇場來展現龍崎生態的故事。她分享，深入了解龍崎地質公園後，才發覺這個惡地有太多值得保存的元素，希望未來能有整體的規畫，往深度旅遊去發展。

漫畫班老師陳德立從LOGO創作開始，讓學員嘗試將動物設定人設，再接著引導設計出有劇情的四格漫畫；今年也結合台南400的主題，將府城名人故事用漫畫創作來表達。

台南社大將生硬的公共議題轉化成柔軟的「美學」，發展出龍崎地質公園及北門蘆竹溝朝社區里山里海經營，今邀請店家提供草仔粿、仙草干茶、鳳梨乾、虱目魚漢堡、蚵仔碗粿等特產給師生試吃。另，還有電影美食班準備的戀戀銅鑼燒，以及漢藥班的漢方飲食如蜂梨糖、桂花烏梅洛神飲、本草菓乾茶、驅蚊包等，精采又豐富。

台南社大長期關注二仁溪電子廢棄物議題，設計考古體驗，透過考古範圍設定、挖掘、採集及辨識分類裝袋的學習，讓學員了解土壤中掩埋廢棄物的危機，以最直接的身體經驗，知道還有很多有害廢棄物在二仁溪及周邊的土壤中。

為倡議減廢，學園祭結合換物市集，提供市民交換物品的場域，更有攤位提供包包衣物縫補修改，以及修繕班免費維修小家電。環保局也提供環保餐具的租借，讓空手來逛學園祭的人也能響應環保。

台南社區大學今天在後甲國中舉辦「社大人的學園祭」，小朋友體驗二仁溪考古。記者鄭惠仁／攝影
台南社區大學今天在後甲國中舉辦「社大人的學園祭」，小朋友體驗二仁溪考古。記者鄭惠仁／攝影
台南社區大學今天在後甲國中舉辦「社大人的學園祭」，邀請北門蘆竹溝店家提供虱目魚漢堡、蚵仔碗粿等特產給師生試吃。記者鄭惠仁／攝影
台南社區大學今天在後甲國中舉辦「社大人的學園祭」，邀請北門蘆竹溝店家提供虱目魚漢堡、蚵仔碗粿等特產給師生試吃。記者鄭惠仁／攝影
台南社區大學今天在後甲國中舉辦「社大人的學園祭」，以社大長期關注的蘆竹溝、龍崎地質公園及二仁溪汙染為主題，透過換物市集、手作DIY課程、里山里海的創作，展現師生參與公共議題學習及創作的成果。記者鄭惠仁／攝影
台南社區大學今天在後甲國中舉辦「社大人的學園祭」，以社大長期關注的蘆竹溝、龍崎地質公園及二仁溪汙染為主題，透過換物市集、手作DIY課程、里山里海的創作，展現師生參與公共議題學習及創作的成果。記者鄭惠仁／攝影
台南社區大學今天在後甲國中舉辦「社大人的學園祭」，透過換物市集、手作DIY課程、里山里海的創作，展現師生參與公共議題學習及創作的成果，後甲國中校長陳瑞榮（左一）也來參加。記者鄭惠仁／攝影
台南社區大學今天在後甲國中舉辦「社大人的學園祭」，透過換物市集、手作DIY課程、里山里海的創作，展現師生參與公共議題學習及創作的成果，後甲國中校長陳瑞榮（左一）也來參加。記者鄭惠仁／攝影

台南 廢棄物

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