台南社大台江作曲走入廟口 以公民參與精神讓「村村有音樂」

台南社大台江分校推動一村一廟一樂團，營造台江廟埕成為在地的音樂藝文展演基地，激發常民音樂創作風氣。連日來村廟樂團師生利用期末，分別前往各村廟舉行謝神音樂會，走進村落社區，以公民參與精神，希望讓村村有音樂。

社大台江分校表示，創校18年來，感謝台江十六寮大廟及鄉親支持，共同推動大廟興學，一村一廟一樂團，一村一廟一學堂，希望老中青少四代，人人會樂器，為家鄉寫歌作曲，發展台江常民音樂創作行動，營造台江廟埕成為在地的音樂藝文創作及展演基地，漁火書香代代傳衍。

這學期期末正逢台江池王、觀音佛祖聖誕，鼓勵村廟樂團一班接一班，接力前往各村落廟埕，舉辦謝神音樂會，南管班下周一舉辦海尾觀音佛祖謝神音樂會、薩克斯風社團與班下周二到海尾池王宮、土城聖岑宮演奏，吉他烏克麗麗班、台江作曲班，則是在前晚與昨晚先在什三佃慶興宮，策辦「謝神音樂會」，發表22首台江新曲，大家希望以公民學習力量，讓村村有音樂，以音樂繁盛台江，實踐社區大學藝術參與、文化治理的精神。

文化局長謝仕淵昨晚也前往什三佃慶興宮，給台江分校師生加油鼓勵，他說，在廟口聆聽師生「台江有才我有調」新曲發表，同學們走出劇場，走入廟埕，體現大廟興學精神，同學一起為台江作曲，這是一件很棒的事，深耕地方文化，讓更多人認識台江，透過音樂創作展演就是最好的示範，這場音樂會唱出台江文化，讓大家對台江有更深的認識與感動。

來自台江溪南寮的黃建霖說，以自己創作的音樂來敬神謝神，這應該也是安南區首例，表演過程中、開始彩排時下起大雨、有汗、有淚、有笑，有池王爺加持，有宋江陣為庄內每個路口排八卦祈安，護衛大家一切平安順心，能夠和同學到什三佃廟口發表新曲，特別是在池府千歲聖誕前夕，自己十分感動。