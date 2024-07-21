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嘉義市拆除空廢招牌 民族路變不一樣了

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市政府執行清查老舊空廢招牌列入拆除專案處理，整頓前後對照圖。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府執行清查老舊空廢招牌列入拆除專案處理，整頓前後對照圖。圖／嘉義市政府提供

為維護都市景觀及避免颱風或地震時老舊空廢招牌掉落危害行人及車輛安全，嘉義市政府清查老舊空廢招牌列入拆除專案處理，至6月底已拆除各類型老舊空廢招牌40件，近來民族路部分路段整理後，市區天際顯得更廣闊、視線更整齊，市府表示，後續持續進行專案拆除，期能有效改善都市景觀並維護行人及車輛安全。

市府工務處表示，已連續2年持續以街廓為單位，逐步推行廣告招牌整頓工作以改善市容景觀，今年上半年針對民族路段（民生北路至國華街）商店逐一訪談溝通，透過在地居民、商家共同參與推動招牌整頓達52面，協助改善店家招牌，同時也保留原店家招牌特色，大幅改善民族商圈市容，提升店家、商圈整體形象。

工務處表示，未來市府將持續推動廣告招牌整頓，目前正持續往民族路段（文化路）進行溝通整頓，增進市容創造商機。

嘉義市政府執行清查老舊空廢招牌列入拆除專案處理，整頓後的民族路段街道不再雜亂無章。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府執行清查老舊空廢招牌列入拆除專案處理，整頓後的民族路段街道不再雜亂無章。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府執行清查老舊空廢招牌列入拆除專案處理，整頓後的民族路段街道不再雜亂無章。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府執行清查老舊空廢招牌列入拆除專案處理，整頓後的民族路段街道不再雜亂無章。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府執行清查老舊空廢招牌列入拆除專案處理，整頓前後對照圖。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府執行清查老舊空廢招牌列入拆除專案處理，整頓前後對照圖。圖／嘉義市政府提供

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