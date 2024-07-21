聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉義市拆除空廢招牌 民族路變不一樣了
為維護都市景觀及避免颱風或地震時老舊空廢招牌掉落危害行人及車輛安全，嘉義市政府清查老舊空廢招牌列入拆除專案處理，至6月底已拆除各類型老舊空廢招牌40件，近來民族路部分路段整理後，市區天際顯得更廣闊、視線更整齊，市府表示，後續持續進行專案拆除，期能有效改善都市景觀並維護行人及車輛安全。
市府工務處表示，已連續2年持續以街廓為單位，逐步推行廣告招牌整頓工作以改善市容景觀，今年上半年針對民族路段（民生北路至國華街）商店逐一訪談溝通，透過在地居民、商家共同參與推動招牌整頓達52面，協助改善店家招牌，同時也保留原店家招牌特色，大幅改善民族商圈市容，提升店家、商圈整體形象。
工務處表示，未來市府將持續推動廣告招牌整頓，目前正持續往民族路段（文化路）進行溝通整頓，增進市容創造商機。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言