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嘉義市千盞燈助學22年 1933名學子受惠

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠（左五）與獲獎學子合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（左五）與獲獎學子合影。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府於今天舉辦千盞燈助學金頒贈儀式，22年來千盞燈計畫，發出助學金4千餘萬元，幫助過1933名學子；嘉義市長黃敏惠表示，市府聚集各界宗教寺廟團體，開啟千盞燈計畫，照亮眾學生，將眾人的祝福化為鼓舞他們繼續學習的助力。

今年有50座寺廟、2間基金會、4位社會善心人士及1個社會團體參與贊助，金額共計241.3萬元，受惠學生86名（高中職29位；大專54位；碩士班3位）。

黃敏惠表示，千盞燈計畫自2003年開辦以來至今年已邁入第22年，助學金額4049.6萬元，幫助過1933名孩子奮力向前；今年度是歷年來贊助單位最多的一次，顯示這個計畫逐漸受到各界的肯定與認同，千盞燈計畫不只是嘉義市的傳統，也是市府與宗教寺廟單位合作的典範。

黃敏惠表示，每年在獎學金頒發之前都會先開會討論今年度的報名資格、補助標準及期程；在接受報名後，由公所里幹事逐一家訪執行初審篩選資格，並再一次召開複審會議後才確定受獎人。因此，千盞燈不只是祝福，更是對得獎者的肯定。

有鑑於近年來國內各項物價飛漲及就學型態改變，為了讓學子免於因為經濟因素而中斷，市府與各贊助單位研商，在去年提高各階段的助學金額，並於今年加入碩士組的申請資格，讓有心向學的青年學子都能得到更實質的幫助並安心求學。

獲獎者上台進行分享，學生吳奕賢表示，家境清貧但家庭知足和樂，也因家人有身心障礙，全家人會利用假日或課餘時間參與慈善會的志工行列照顧特教學童，正向樂觀的將愛散播出去；學生吳庭瑄生活清苦，又經歷父親不幸中風，祖父祖母年事已高、疾病纏身，近期身體也出現狀況，但仍積極努力的求學、生活。他們感謝市府及寺廟的善心支持，為求學路上帶來溫暖和光亮，未來有能力必定幫助別人、回饋社會。

獲獎學生上台分享。圖／嘉義市政府提供
獲獎學生上台分享。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府於今天舉辦千盞燈助學金頒贈儀式。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府於今天舉辦千盞燈助學金頒贈儀式。圖／嘉義市政府提供
獲獎學生吳奕賢上台分享。圖／嘉義市政府提供
獲獎學生吳奕賢上台分享。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府於今天舉辦千盞燈助學金頒贈儀式，22年來千盞燈計畫，發出助學金4千餘萬元，幫助過1933名學子。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府於今天舉辦千盞燈助學金頒贈儀式，22年來千盞燈計畫，發出助學金4千餘萬元，幫助過1933名學子。圖／嘉義市政府提供

嘉義 家人 黃敏惠

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