訪視箱彷彿百寶袋！ 助產士憶接生大小事

南市府衛生局籌辦的「臺南400健康福祉展」今舉辦假日講座，邀請10多位有助產經驗、護理人員等分享當年接生的經歷，其中，謝姓助產士說，「她們的存在對於孕產婦而言，就如同一劑定心針」，給予即將分娩的產婦安全感。

衛生局主秘陳淑娟表示，臺南400健康福祉展假日講座「那些年，我們到家接生的大小事—助產士座談」，邀請許多資深助產士回憶當年到府接生的種種，在沒有現代化設備的輔助下，僅憑簡單的工具以及助產士的經驗，幫助產婦順產，相當不容易，接生過程十分仰賴助產士與產婦之間的信任關係。

曾在台東職業及台南衛生所任職的助產士謝閃表示，當時為給予即將分娩的產婦安全感，會提醒產婦在陣痛比較減緩時，儘量放鬆心情，而她的存在對於孕產婦而言，就是一劑定心針，且為讓產婦臨盆時，不必躺在冰冷的傳統鐵製產檯上，當時還特地北上購置品質最好的產檯。

另外，曾在台南醫院任職的林冶純也說，接生的經歷讓她練就一身幫嬰兒洗澡、拍嗝的絕技，而在嬰兒室時常遇到新生兒的祖父母及新手爸媽等親屬，大家對於新生命到來的期待和喜悅，至今依然令她記憶猶新。

衛生局表示，現代科技雖日新月異，但許多助產士認為，傳統助產經驗在現代依然具有重要價值，助產士始終是母嬰健康的重要守護者，而在健康福祉展展區中，助產士也看到醫療技術的進步及助產事業的未來，傳統經驗與現代科技的結合，才能夠讓產婦分娩過程更安全。