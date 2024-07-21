年度天文大潮來了 南市府繃緊神經增設機組戒備

依中央氣象局資料顯示，南市沿海於7月21日至24日將迎來本年度第一波天文大潮，台南市政府水利局上午表示，安平運河側溝有部分水漫出未擴及路面，已配合抽水機抽排，會持續增設機組繃緊神經因應。

每年農曆6至8月為台灣天文大潮影響期間，沿海部分低窪地區易發生海水倒灌，南市沿海7月21日至24日將迎來今年第一波天文大潮，市長黃偉哲指示水利局全力動員，未雨綢繆因應。

水利局說明，其中預報資料顯示，安平站預計最大潮位達EL+1.10公尺，將軍站預計最大潮位達EL+1.27公尺，針對安平區台南運河旁地勢低窪地區，水利局已預先增設舌閥共32處，封堵側溝通海連通管，本月19日開始預置6英吋抽水機1部，3英吋抽水機6部，輔以內水機械抽排。

另依據潮位情況，安平路及環河街人行道及路面高程較低處側溝可能有水溢出，已請警察局視現場情況交管。

水利局指出，今上午觀察發現，運河水位維持在1.02公尺，運河側溝部分水漫出未擴及路面，配合抽水機順利抽排，其中，在安平路174號前側溝水位已退，同時也增設機組因應。