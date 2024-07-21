對決登革熱的N種方式！台南安南區邀民眾凝聚防蚊對策

台南市安南區因去年登革熱疫情十分嚴峻，對社區民眾健康構成重大威脅，為提升居民防疫共識，安南區公所透過公民提案大會，以「對決登革熱的N種方式」為主題，近期邀集48位來自社區的里民、里長、志工等，共同凝聚智慧，提出有效的防蚊對策，22日起將舉辦工作坊，將提案具體化製作成海報。

安南區公所表示，對抗登革熱需要全體民眾的共同努力，因此希望透過社造公民審議方式，集結社會各界的智慧與力量，找出有效防蚊對策，而提案大會內容豐富多樣，透過大家表達與提問、分享滅蚊經驗等，共討論出10個防蚊方案。

安南區公所說，最後經現場民眾票選，選出4個方案，分別為登防教育紮根行動、防蚊課的推動、愛我就別蚊我、巡倒清刷・全民動起來及幸福家園・動起來，其中，「愛我就別蚊我」強調成長過程中學習愛人愛己愛環境，使愛成為行動的保護力。

安南區公所提到，為進一步完善提案，22日至27日將舉辦提案工作坊，與提案人共同修正內容並具體化為海報，8月則會進行全民線上投票，除投票的民眾可參加抽獎外，最佳的2個提案也將提供給市府相關局處作為施政參考。