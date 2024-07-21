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雲林唯一合法十字關露營區 預定今年9月正式營運
雲林縣古坑樟湖十字關露營區是縣內首座公辦合法露營區，去年10月底完工，正值完工後第1個暑假，7月18日至8月5日6日開放試營運，頗受好評。縣府文觀處表示，順利的話預定9月正式開幕營運，並配合規畫系列遊程，迎接10月國慶煙火在雲林，讓民眾可暢遊雲林。
雲林新開發的十字關露營區約1.3公頃，生態、體驗、探索是營區的3大遊憩主題，打造架高營位8座、平面營位6處、浴廁6座及2座帳棚式服務站等設施完善，被稱為「森林旅宿」，去年10月底完工，先開放5梯次體驗，頗受好評，何時正式營運，引起營友關切。
縣府文觀處表示，因逢完工後第1個暑假，從7月18日至8月5日每周4至日試營運，提供一泊三食的豪華露營體驗，餐食皆是選用雲林在地食材，試營運期間提供優惠價格，每帳4人同行原價12800元，試露優惠價8800元，雲林鄉親優惠價6800元。
據部分體驗入住的營友表示，炎夏露營很熱，但十字關營區入夜後十分涼爽，加上光害不嚴重，可欣賞夜空星光，晨間視野佳，可觀賞日出，感覺還不錯。
十字關露營區由縣府委外經營，未來營區將會設立雲林在地農特產據點，每個月並推出不同鄉鎮特色主題月，讓遊客享受雲林各地不同風情。
文觀處長陳璧君表示，試營運期間營友反映還不錯，至於正式營運，預計選在秋高氣爽的9月正式開幕，同時可迎接10月國慶煙火在雲林等一系列活動，屆時會規畫兩天1夜、3天兩夜等遊程，讓民眾從山到海暢遊雲林。
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