嘉縣減空汙助弱勢 「以功代金」換咖啡

做環保助弱勢，還有咖啡可兌換！嘉義縣環保局推動焚燒紙錢轉型，鼓勵民眾使用中元節紙錢集中處理服務，或前往超商「以功代金」捐款給嘉義縣社福團體，就可兌換免費咖啡，不僅幫助弱勢團體，也能減少空氣汙染。

縣環保局表示，即日起至9月30日止，推出「以功代金捐款送咖啡」活動，民眾可前往統一、全家、萊爾富、OK四大超商，透過門市電子機台點選「以功代金」功能，捐款給嘉義縣社福團體，將捐款收據拍照上傳至Line嘉義縣保護局低碳永續家園（ID: @901gcckr），每捐款300元就能兌換全家咖啡即享券1張，限量450杯，贈完為止。

環保局也提供紙錢集中焚燒服務，民眾可至官網填寫「中元節紙錢集中處理申請表」及下載疏文，由清潔隊協助將紙錢及疏文運至鹿草焚化廠，並在8月14日舉行「淨爐祈福法會大典」，當日將紙錢煉化處理。

環保局長張輝川呼籲，祭祀活動可傳達心中敬重及感恩之心，不受紙錢焚燒數量及方式影響，鼓勵民眾在今年中元普渡時少焚香、少燒紙錢，改採以功代金、以糧代金及紙錢集中焚燒等方式祭拜，可減少空氣污染危害及維護民眾自身健康，還能挹注善款幫助弱勢團體。

如有紙錢集中焚燒需求，可洽各鄉鎮市清潔隊或嘉義縣環境保護局05-3621011。