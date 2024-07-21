陳亭妃遭正國會除名仍拚中常委 布局台南市長初選關鍵曝光

民進黨全代會今登場將改選黨內權力核心，其中，檯面上有意參選下屆台南市長的新系立委林俊憲、立委陳亭妃、湧言會立委王定宇均參選中常委，然而陳亭妃未配合派系運作遭正國會除名。外界認為，陳亭妃早已鎖定人馬，且基層實力深厚，選上中常委機率還是很高。

民進黨此次中執委改選共有39位登記，將先選出30名中執委後，再選出10席中常委。外界認為，依目前情勢，新系推選2席應由林俊憲、林宜瑾拿下，湧言會則由立委王定宇連任，陳亭妃若也取得1席，台南6席立委將有4席成為中常委，加上黨主席賴清德也是台南出身，黨內權力核心中常委勢必被「台南幫」掌握。

正國會原預計推6人參選中執委，但陳亭妃自帶台中市議員何文海、台南市議員李偉智登記參選，外界雖認為恐有分票危機，但陳基層實力深厚，也不排除與英系合作尋求支持，要選上中常委的機會不低。

「選上中常委不等同市長初選較有利」，1名地方派系人士分析，陳亭妃是擔憂未來市長初選「被沒收」變直接徵召林俊憲，所以先前民進黨南市黨部主委選舉，陳亭妃喊話「台南需要公平公正的黨部主委」，有打預防針意味，至於陳爭取中常委，是希望擁有話語權，避免黨內人選產生機制全盤偏向新系。

地方許多綠營人士解讀，市長黨內初選應是跑不掉了，但要如何才能展現初選機制的公平性、初選全民調的樣態形式如何操作，都是目前檯面上有意角逐下屆台南市長之位人選，要角力的關鍵。