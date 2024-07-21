嘉義長庚1億打造中央公園

嘉義長庚醫療專區斥資1億多元新建一座全齡無障礙中央公園，打造遊戲場、景觀水池，及種植多種季節性開花喬木的療癒花園，預計11月完工啟用。

嘉義縣長翁章梁昨天勘查長庚醫療專區中央公園周邊及北側道路整體景觀營造工程，他表示，長庚醫療專用區內配置一處中央公園，院方委託縣府規畫設計，考量周邊人口尚未稠密、設施老化損毀問題，目前先整理環境、植栽，營造整體空間，未來人口漸增後，再補足運動休閒等相關設施，提升環境品質。

建設處說明中央公園未來規畫，指中央公園面積約3公頃，將以景觀水池與土丘為中心，設計無障礙步道，種植季節性開花的南洋櫻、藍花楹、苦楝、印度紫檀、阿勃勒等樹種，也打造遊戲場，結合坡度讓遊具更有挑戰性，營造多元休憩環境。

建設處指出，中央公園工程總經費1億235萬元，目前工程進度72.73%，較預期超前2.73%，預計11月竣工。