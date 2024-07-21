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台南新化武德殿百年 深度導覽吸客

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南新化武德殿今年100年，昨天舉辦觀光深度導覽活動串起百年以上的建築及景點，再創下一個百年風華。記者吳淑玲／攝影
台南新化武德殿今年100年，昨天舉辦觀光深度導覽活動串起百年以上的建築及景點，再創下一個百年風華。記者吳淑玲／攝影

台南市新化武德殿歷史建築今年逢100周年，台南市城市文化協會主辦「觀光深度導覽活動」，尋找武德殿建造者的故事，也讓遊客在新化住一晚，希望如同八田與一故事一樣，吸引日本觀光客；市府觀旅局表示，會加強輔導民宿，虎頭埤湖濱觀光飯店也招商中，期待擴大歷史資產效益。

新化武德殿建於1924年，有日式宿舍群、新化老街、新化街役場、公會堂、虎頭埤風景區神社遺構及新化林場等，保留相當多日治時期建築，1927年興建的新化衛生所，前身是新化回生院，再過3年也達百年歷史。

新化舊稱大目降，是平埔族西拉雅族聚落，融合不同族群文化底蘊，2015年台南市政府以新化老街及周邊的新化武德殿、和平街日式宿舍群、楊逵文學紀念館、虎頭埤風景區、新化林場等設施為範圍，成立「大目降文化園區」，2020年入選為台灣經典小鎮，豐富的文化、美食及自然生態，成為台南人後花園。

台南市城市文化學會發起人、立委郭國文說，先前爭取第一銀行把新化老街拆掉的兩棟建築物蓋回來，未來要做的是加大資產活化邊際效益；立委林宜瑾則建議加強旅宿量能，留住遊客帶動經濟發展。

台南市城市文化協會理事長王榮森說，未來會從新化老街再造、和風文化活動、新化武德殿的文化經營、大目降環境運動等面向增加深度導覽，讓更多人看見新化之美。

台南 歷史建築 老街

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