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把救人、救災當作做好事 雲林義消黃永松、蔡清煌服務40年不懈

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣義消總隊副總隊長黃永松（左）、幹事蔡清煌（右）服務逾40年，參與救災、救護案件數不清。記者陳雅玲／攝影
雲林縣義消總隊副總隊長黃永松（左）、幹事蔡清煌（右）服務逾40年，參與救災、救護案件數不清。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府今天頒發義勇消防人員年資標獎牌，共118人獲獎，其中義消總隊副總隊長黃永松、幹事蔡清煌服務逾40年，參與救災、救護案件數不清，縣長張麗善肯定義消人員多年來無私奉獻，守護雲林縣民安全。

雲林縣義消總隊副總隊長黃永松今年66歲，他當兵時是海軍艦艇救火班，退伍後加入義消行列，至今已滿40年，1999年921地震時，斗六市觀邸、中山國寶2棟大樓倒塌，他連續數十天在觀邸現場支援搶救工作，他說，不一定要賺很多錢，當義消也能貢獻社會，每救一次人、打一次火都讓他很有成就感，這是在做好事，一生以消防為榮，會持續做消防最強後盾。

雲林縣義消總隊幹事蔡清煌今年68歲，他退伍後返家接手家庭製麵工作，經友人介紹加入義消行列，他曾參與萬有紙廠火災及水林鄉春埔村爆竹工廠大火，重創中南台灣的612水災，他也沒有缺席，協助救溺，他說，當義消就像拜媽祖救人、保平安，收穫比付出多更多。

縣長張麗善指出，年資標獎牌代表義消長期為消防工作奉獻心力，感謝每位義消兄弟姊妹全力守護民眾生命財產安全，他們對社會有很大的貢獻，也感謝家屬們一路以來的支持，成為所有義消同仁的後盾，讓他們能安心守護鄉親。

雲林縣政府今天頒發義勇消防人員年資標獎牌，共118人獲獎。圖／雲林縣消防局提供
雲林縣政府今天頒發義勇消防人員年資標獎牌，共118人獲獎。圖／雲林縣消防局提供

地震 張麗善 火災 雲林

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