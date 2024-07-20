台南永康台20線到新化將刨除重舖 涵洞口回堵一併改善

台南市永康區（台20線）中山南路連結市區和山區，車流量大加上長期使用，路面已劣化斑駁，且中山南路東向的高速公路涵洞下少一個左轉車道，導致由西向東的車流於尖峰時間經常性塞車，若遇下雨天更是嚴重回堵，經立委林宜瑾爭取至新化圓環路段爭取路面刨鋪維修，將從7月22日夜間10點開始分段施工，同時一併解決涵洞口回堵問題。

林宜瑾表示，中山南北路至新化圓環至少已20年沒有全面刨舖，路面劣化機車騎士感受最深，因是不少人通勤到市區的重要道路，經過鄉親多次反映，向交通部公路局爭取獲同意全線刨舖，已接到公文從7月22日開始，嚴採夜間施工晚上10點至隔天清晨6點，且以每300公尺為一單位，分段刨鋪確保降低交通衝擊，預計於8月6日竣工，這次也要同步改善中山南路高速公路涵洞下路口，新增左轉專用道讓行車更順暢。

市議員朱正軒說，長期要求為東向中山南路涵洞下路口，新增左轉專用道，在這次路面刨除重鋪工程後，會在涵洞口車道由4變5，涵洞內車道由5變6，盡可能拉長車道漸變距離，讓直行車道能夠平順漸變，並順利改善涵洞下少一個左轉車道的困境。另也會將永平街口行人穿越道重繪拉直，為當地鄉親及南大附中學生打造更友善的步行環境。

朱正軒說，永康區中山南北路從下月起將實施機車不強制兩段式左團，以及取消內側禁行機車，因此要求公路局在重繪路面標線時，不要再劃上內側車道禁行機車的標誌，以免交通局又要塗銷路面標誌，不只影響道路美觀，重複施工更會浪費公帑。

施工單位公路局新化工務段將採分段刨舖，若有民眾的車輛及物品停放在施工範圍內，請務必在施工前暫時移至安全位置停放，避免在施工過程中意外造成車輛損傷；施工期間停車格及末班公車的停靠時間地點都有異動，提醒民眾注意。