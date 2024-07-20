台南單向兩線道機車直接左轉試辦「好評」 下月全面開放

台南市推動單向兩線道機車不強制兩段式左轉，去年10月試辦以來成效佳，市府決定加快時程，除目前試辦的16條道路外，原台南市6區及永康區、仁德區、歸仁區等檢點36條路段，提前在8月底前一次性開放；多數路權團體及民眾都肯定，但也敲碗早日確定實施日期，避免「一市兩制」時間拖太久，提前開放，但相關標線、標誌調整以今年底全數完成為目標。

在路權團體多年爭取及多位年輕市議員催促下，台南市從去年10月28日起試辦單向兩線道機車不強制兩段式左轉以來，陸續開放16條道路，涵蓋原台南市6區、永康區、仁德區、歸仁區與關廟區等10個行政區。由於試辦期間，這16條道路無論交通事故、交通流量都沒有惡化，部分路段甚至有明顯改善，因此決定提前擴大全面推動。

交通局盤點全市「單向兩車道」即「1快1混」的路型，原台南市6區及鄰近的永康區、仁德區、歸仁區等還有36條，經評估後決定「一次性全面開放」，避免用路人抱怨「搞不清楚」，在開放政策上沒有問題，但主要是新的附掛牌示要製作，且標線和標字塗銷作業不可能馬上到位。

台南市議員朱正軒指出，認同「單向兩車道」全面實施機車不強制兩段式左轉，以及取消內側禁行機車的交通平權政策，永康區有中山南北路（台20線）也在這波全面開放的路段，立委林宜瑾爭取交通部公路局全面重新舖設，將從下周一晚上動工刨舖，就提醒公路局內側道莫再劃上禁行機車的標字，以免交通局8月底又要塗銷路面標誌，不只影響道路美觀，重複施工更會浪費公帑。

交通局表示，全面開放日期確定會先同步更換附掛的「牌示」，至於「內側禁行機車」等字樣塗銷處高達800多處，整個作業需要歷時數個月才能全部完成，為免塗銷作業延宕全面開放時程，「一市兩制」的亂象遭到詬病，因此提早全面開放，但也不會廢除兩段式左轉區域，機車騎士們可依需求行駛，也會加強宣導。

8月中旬預計開放36條路段

原府城6區：裕信路、裕義路、平實路、東門路、公學路、明興路、金華路、長榮路、健康路、長和路、小北路、民族路、臨安路、文賢路、國民路、萬年路、北門路、安義路、開元路、十二佃路、公園北路、工明路、公園南路、和濟路、民德路、裕農路、本田路、工明五路、工明二路等29條

永康區：中山南路、中山北路(台20公路局路權)等2條

仁德區：中正路、義林路、義林南路等3條