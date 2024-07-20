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台南新化武德殿今年百年 這座經典小鎮保留日式建築多

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南新化武德殿今年剛好100年，今天舉辦觀光深度導覽活動串起百年以上的建築及景點，再創下一個百年風華。記者吳淑玲／攝影
台南新化武德殿今年剛好100年，今天舉辦觀光深度導覽活動串起百年以上的建築及景點，再創下一個百年風華。記者吳淑玲／攝影

台南市新化武德殿建於1924年，今年適逢100周年慶，，台南市城市文化協會主辦「2024新化武德殿百年風華-旅客觀光深度導覽活動」，從武德殿開始串連百年以上的歷史建築物及景點，進行深度導覽活動，立委郭國文和林宜瑾均到場，期待把歷史資產活化效益加大，尋找武德殿建造者的故事，如同八田與一故事一樣吸引日本觀光客，也期許觀旅局引進旅宿業業，讓遊客「在新化住一晚」，以帶動觀光熱潮。

台南古都不只在舊城區，有大目降山林之地之稱的新化區，在日治時期設有新化郡，也是重點建設區，從武德殿、日式宿舍群、新化老街、蘇家古厝、虎頭埤風景區神社遺構及新化林場等都已超過百年歷史，另外新化衛生所身為新化回生院，於1927年興建，再過3年也是百年歷史，已列入歷史建築。

立委郭國文是台南市城市文化學會發起人，多年來關注新化文史的發展，最精典的是爭取第一銀行把新化老街拆掉的兩棟建築物蓋回來，他說，新化歷史建築整修幾乎都恢復到原貌的階段，未來要做的是把資產活化的邊際效益增加，建議能找到如武德殿的起造人，就如同嘉南大圳建造者八田與一一樣，可以吸引日本觀光客來到新化，知道建築物本身的故事，找到歷史的源頭，還原故事的原貌，是很重要活化的過程。

新化舊稱大目降，是平埔族西拉雅族的聚落，融合不同族群的歷史文化底蘊，加上新化林場、虎頭埤等富饒的山林資源。2015年台南市政府以新化老街及其周邊的新化武德殿、和平街日式宿舍群、楊逵文學紀念館、虎頭埤風景區、新化林場等設施為範圍，成立「大目降文化園區」，2020年更入選為台灣經典小鎮，豐富的文化、美食、及自然生態而成為台南人的後花園。

台南市城市文化協會歷年行動從新化老街再造、和風文化活動、新化武德殿的文化經營、大目降綠色環境陣線的環境運動等，兼顧地方文化資產與自然環境的守護與傳承，未來將轉型為台南市城市文化交流協會，透過各種深度觀光導覽活動，讓更多人看見新化之美及傳承新化的精采故事。

台南市城市文化協理事長王榮森表示，今天的深度導覽有市府觀旅局經費協助，東榮社區理事長趙阿明提供在地風味餐，武德殿志工隊長陳楠修主講「武德殿100周年講解」、楊逵文學館志工隊長曾進發及陳楠修導覽「大目降文化園區」、虎頭埤風景區資深志工趙玉珍及張淑珍導覽「虎頭埤風景區」、新化林場資深志工嚴保重及林麗美導覽「新化林場」，展現新化文化的深厚底蘊。

台南市城市文化學會發起人立委郭國文（右）及現任理事長王榮森。記者吳淑玲／攝影
台南市城市文化學會發起人立委郭國文（右）及現任理事長王榮森。記者吳淑玲／攝影
台南新化武德殿今年剛好100年，今天舉辦觀光深度導覽活動串起百年以上的建築及景點，再創下一個百年風華。記者吳淑玲／攝影
台南新化武德殿今年剛好100年，今天舉辦觀光深度導覽活動串起百年以上的建築及景點，再創下一個百年風華。記者吳淑玲／攝影
台南新化武德殿今年剛好100年，今天舉辦觀光深度導覽活動串起百年以上的建築及景點，再創下一個百年風華。記者吳淑玲／攝影
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台南新化武德殿今年剛好100年，台南市城市文化學會今天舉辦觀光深度導覽活動串起百年以上的建築及景點，再創下一個百年風華。記者吳淑玲／攝影
台南新化武德殿今年剛好100年，台南市城市文化學會今天舉辦觀光深度導覽活動串起百年以上的建築及景點，再創下一個百年風華。記者吳淑玲／攝影

台南 歷史建築 虎頭埤

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