台南新化武德殿今年百年 這座經典小鎮保留日式建築多

台南市新化武德殿建於1924年，今年適逢100周年慶，，台南市城市文化協會主辦「2024新化武德殿百年風華-旅客觀光深度導覽活動」，從武德殿開始串連百年以上的歷史建築物及景點，進行深度導覽活動，立委郭國文和林宜瑾均到場，期待把歷史資產活化效益加大，尋找武德殿建造者的故事，如同八田與一故事一樣吸引日本觀光客，也期許觀旅局引進旅宿業業，讓遊客「在新化住一晚」，以帶動觀光熱潮。

台南古都不只在舊城區，有大目降山林之地之稱的新化區，在日治時期設有新化郡，也是重點建設區，從武德殿、日式宿舍群、新化老街、蘇家古厝、虎頭埤風景區神社遺構及新化林場等都已超過百年歷史，另外新化衛生所身為新化回生院，於1927年興建，再過3年也是百年歷史，已列入歷史建築。

立委郭國文是台南市城市文化學會發起人，多年來關注新化文史的發展，最精典的是爭取第一銀行把新化老街拆掉的兩棟建築物蓋回來，他說，新化歷史建築整修幾乎都恢復到原貌的階段，未來要做的是把資產活化的邊際效益增加，建議能找到如武德殿的起造人，就如同嘉南大圳建造者八田與一一樣，可以吸引日本觀光客來到新化，知道建築物本身的故事，找到歷史的源頭，還原故事的原貌，是很重要活化的過程。

新化舊稱大目降，是平埔族西拉雅族的聚落，融合不同族群的歷史文化底蘊，加上新化林場、虎頭埤等富饒的山林資源。2015年台南市政府以新化老街及其周邊的新化武德殿、和平街日式宿舍群、楊逵文學紀念館、虎頭埤風景區、新化林場等設施為範圍，成立「大目降文化園區」，2020年更入選為台灣經典小鎮，豐富的文化、美食、及自然生態而成為台南人的後花園。

台南市城市文化協會歷年行動從新化老街再造、和風文化活動、新化武德殿的文化經營、大目降綠色環境陣線的環境運動等，兼顧地方文化資產與自然環境的守護與傳承，未來將轉型為台南市城市文化交流協會，透過各種深度觀光導覽活動，讓更多人看見新化之美及傳承新化的精采故事。