影／嫁妝一牛車！嘉義縣太保市古禮娶親 22歲新郎騎白馬迎娶美嬌娘

嘉義縣太保市麻魚寮今早出現傳統的古禮娶親，22歲新郎郭哲維騎著白馬，身穿紅色中式結婚喜服，後方跟著8人抬的紅花大轎，一行人浩浩蕩蕩出發，迎娶21歲新娘詹玉安，女方也準備嫁妝一牛車，網紅媒人婆黃淑晴協助引導主持，娶親儀式熱鬧非凡。

娶親隊伍今早9點從男方家出發，新郎郭哲維騎上白馬，一行人浩浩蕩蕩，前往1.6公里外女方家迎娶美嬌娘；新娘詹玉安拜別父母恩後，鳳冠霞披登上傳統花轎，由8名轎夫力扛花轎，媒人婆大搖大擺昭告鄉親，在鼓吹八音下風風光光迎娶回婆家。

郭哲維說，他和新娘詹玉安相差一屆，經由朋友介紹認識，高中時就交往至今，愛情長跑6年修成正果，很珍惜這段緣分，兩家都住在麻魚寮距離很近，又喜歡復古風，特別以古禮儀式迎娶妻子，請來8人大轎把新娘抬回家，第一次在馬路上騎馬相當緊張。