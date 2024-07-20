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影／嫁妝一牛車！嘉義縣太保市古禮娶親 22歲新郎騎白馬迎娶美嬌娘
嘉義縣太保市麻魚寮今早出現傳統的古禮娶親，22歲新郎郭哲維騎著白馬，身穿紅色中式結婚喜服，後方跟著8人抬的紅花大轎，一行人浩浩蕩蕩出發，迎娶21歲新娘詹玉安，女方也準備嫁妝一牛車，網紅媒人婆黃淑晴協助引導主持，娶親儀式熱鬧非凡。
娶親隊伍今早9點從男方家出發，新郎郭哲維騎上白馬，一行人浩浩蕩蕩，前往1.6公里外女方家迎娶美嬌娘；新娘詹玉安拜別父母恩後，鳳冠霞披登上傳統花轎，由8名轎夫力扛花轎，媒人婆大搖大擺昭告鄉親，在鼓吹八音下風風光光迎娶回婆家。
郭哲維說，他和新娘詹玉安相差一屆，經由朋友介紹認識，高中時就交往至今，愛情長跑6年修成正果，很珍惜這段緣分，兩家都住在麻魚寮距離很近，又喜歡復古風，特別以古禮儀式迎娶妻子，請來8人大轎把新娘抬回家，第一次在馬路上騎馬相當緊張。
黃淑晴說，今天是新婚夫妻郭哲維、詹玉安的完婚大日，兩人都住在太保市麻魚寮村莊，步行距離約20分鐘，雙方長輩為了讓孩子有特別的婚禮，特別依循古禮舉辦娶親儀式，以紅花大轎、鼓吹八音迎娶新娘，女方也準備一牛車嫁妝，場面相當熱鬧。
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