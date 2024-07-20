最美古蹟市場台南「西市場」周邊街廓設計獲國際設計獎

台南市府斥資1.7億打造市定古蹟西市場及其周邊街廓整體景觀，轉身成為中西區國華友愛商圈新亮點，該街廓設計提報參與各項國際獎項，共計榮獲7項獎殊榮，台南市場處代表到東京領取「日本國際先鋒設計獎」(Japan International Pioneer Design Award，縮寫IPDA)，為台南古蹟及商圈營造打造了新的里程。

市長黃偉哲說，市府向中央爭取經費規劃西市場古蹟修復工程，耗時3年半，斥資1.9億元，接續交由市場處進行西市場周邊景觀美化與活化再利用，投入約1.7億經費改造西市場周邊國華街側賣店、魚漿製麵區、古蹟內部裝修及西市場光環境等周邊環境整修工程， 預計趕在台灣設計展開展前竣工，讓市民朋友可以一起來體驗西市場嶄新風貌。

經發局長林榮川表示，西市場周邊街廓工程突破原本古蹟西市場與淺草青春新天地斷開的高低落差侷限，新的下沉式廣場的設計，將地標、可駐足的街道、小巷、特色建築等諸多零碎空間機能串聯起來，透過核心廣場的主架構加以整合並將動線做有效的規劃，促進老舊空間增生改變，期待透過新的量體設計與古蹟能達到新舊共榮與整合的再利用模式。

台南市市場處長王俊博說，西市場與周邊街廓的整合並不是一件容易的事，需克服理想與現實的差距，找到新舊之間的平衡點，並透過適當的建築安排、歷史、人群的連結揭示出整體的場所精神與過去共同的記憶，未來並計畫將西市場與周邊商圈、文化、產業等不同面向的串聯合作帶動市場轉型。