20戶北台南家扶兒童教育方案今成果發表 三寶媽笑：以前只會打孩子
北台南家扶中心今天舉辦「啟力計畫兒童教育方案成果發表會」，20名親子展現一年來的學習成果：有幼兒動態表演、分享親子學習作品。家扶也頒發儲蓄配合款25萬8000元，肯定8戶方案家庭按月完成儲蓄計畫，3戶家庭績優全勤獎，肯定他們風雨無阻完成兩年共193小時課程。
參與的媽媽小蓁說，「以前面對三個過動孩子，除了打罵還是打罵，極權威式教育毫無效果，透過課程參與，學習如何與孩子溝通，現在相處起來省力很多，親子關係大大改善，也多了微笑，非常感謝這個方案課程協助。
住西港的小蓁，與先生一起照顧三名過動症孩子，坦言除一般家庭會有的經濟壓力，孩子教養問題也常造成夫妻、親子關係嚴重衝突，雖然孩子們看醫生與用藥可控制身心症狀，親子關係還是很緊繃，常常處於一觸即發的緊張狀態。
兩年前社工師邀約小蓁帶著孩子一起參加家扶辦理的兒童啟力計畫，專業老師引導三個孩子從一開始坐不住，常影響上課，到後來可以乖乖聽從教導，完成各式各樣作品。小蓁也經由幼兒發展、親職教養等課程，放下權威管教，學會如何與孩子相處，傾聽孩子的聲音，親子關係改善很多，緊繃衝突的氣氛緩和不少。
她說，真的很感謝方案課程，受益良多，雖然每次上課都需要乘坐公車、轉換火車、再轉乘計程車才能到上課地點，但看到現在與孩子互動的正向改變，這些辛苦都值得了。
家扶基金會表示，兩年一期的兒童啟力計畫，提供學前教育津貼幫助幼兒穩定接受學前教育，課程活動提升幼兒發展、家長教養能力及建立正向親子互動，並引導家長提升兒童教育投資，增進兒童學習及發展。
北台南家扶主任李桂平表示，孩子的成長絕對不能等，預防勝於治療，自2005年至今推動幼兒啟蒙及兒童教育方案，已有240戶390名親子從方案計畫獲益，將持續為幼兒發展做努力，讓家扶弱勢家庭兒少能夠享有與一般家庭同樣的學習、發展機會。
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