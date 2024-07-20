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嘉義失智嬤國道休息站義賣 自製手工藝品找回生命價值
嘉義縣高齡人口比高達22%，連當地人都自嘲鄉下只剩「老人和狗」，呆坐在門口藤椅等候子女回家是生活日常，弘道老人福利基金會嘉義服務處鼓勵老人走出家門，今年暑假帶老人們到國道休息站擺攤，老人攤位今天正式開張，販賣自製手工藝品讓老人感到很有成就。
84歲失智的金鳳阿嬤受邀擺攤，一聽到可以出門，心情既興奮又期待，今天一大早就在家門口等待社工接送。金鳳阿嬤與遊客熱情互動，她興奮的說，已經沒印象以前有沒有來過國道服務區，這邊有好多不同年紀、穿著打扮的人，跟平常在東石看到的都不一樣。
弘道基金會嘉義服務處表示，今年暑假與國道新營服務區公益合作擺攤募款，7月20、21、8月3、4、17、18、31、9月1日等周末出遊熱潮期間，據點失智長輩將擺攤擔任攤主，義賣據點課程手作品，鼓勵長輩與民眾遊戲互動，邀請民眾輕鬆做公益，促進長者社會參與，提高自我價值。
弘道基金會嘉義服務處長張儀芬說，嘉義縣老年人口比率高達22.36%，許多高齡長者住在荒廢老屋中，伴隨身體退化、交通問題，長者拒絕參與活動和走入社區，希望透過市集擺攤鼓勵長者走出家門，提升自我價值。誠摯邀請大家行動捐款，愛心電話：05-3103616。郵局劃撥帳號：22857105 戶名：弘道老人福利基金會，或透過弘道官網線上捐款：https://eecarens.page.link/vn1s
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