嘉義失智嬤國道休息站義賣 自製手工藝品找回生命價值

嘉義縣高齡人口比高達22%，連當地人都自嘲鄉下只剩「老人和狗」，呆坐在門口藤椅等候子女回家是生活日常，弘道老人福利基金會嘉義服務處鼓勵老人走出家門，今年暑假帶老人們到國道休息站擺攤，老人攤位今天正式開張，販賣自製手工藝品讓老人感到很有成就。

84歲失智的金鳳阿嬤受邀擺攤，一聽到可以出門，心情既興奮又期待，今天一大早就在家門口等待社工接送。金鳳阿嬤與遊客熱情互動，她興奮的說，已經沒印象以前有沒有來過國道服務區，這邊有好多不同年紀、穿著打扮的人，跟平常在東石看到的都不一樣。

弘道基金會嘉義服務處表示，今年暑假與國道新營服務區公益合作擺攤募款，7月20、21、8月3、4、17、18、31、9月1日等周末出遊熱潮期間，據點失智長輩將擺攤擔任攤主，義賣據點課程手作品，鼓勵長輩與民眾遊戲互動，邀請民眾輕鬆做公益，促進長者社會參與，提高自我價值。