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科技執法惹議 台南新化老街推智慧路邊停車格

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市智慧路邊停車格擴大到新化區啟用。圖／交通局提供
台南市智慧路邊停車格擴大到新化區啟用。圖／交通局提供

台南市新化老街之前為解決停車亂象推科技執法，竟嚇跑顧客，店家卸貨也吃罰單，抱怨無法生存，市府經協調後已移除科技設備，設法增加停車空間，交通局並在大目降文化園區布建智慧路邊停車計費系統，預訂後天啟用，總計41席，含2席智慧路邊充電停車柱，提高停車周轉率。

台南市議員余柷青表示，新化老街科技執法引起很大爭議，先前地方提議把大目降廣場改建立體停車場，但評估不符經濟效益，經討論後由交通局改採智慧路邊停車計費系統，增加周轉率，另闢建體育公園對面廣五停車場，開放新化國中、小校園供假日停車，紓解老街停車問題。

台南市交通局表示，大目降文化園區智慧路邊停車計費系統，範圍包括中正路、中興路、中興路825巷及和平街共41席，未來也將持續盤點合適區位建置。新一代智慧停車柱結合電動車充電與資訊看板，服務更升級，這次擴大應到大目降文化園區等新興市鎮，提供自動化智慧開單、現場即時繳費及格位狀態即時資訊服務，提高停車格位周轉率，改善違停與占用狀況，解決民眾至園區遊覽或到老街購物時停車一位難求的困擾。

另新化老街機車位不足造成停車亂象，原電信協會已無償提供用地設置機車格，市府民政局和新化區公所正加蓋遮陽設施，讓騎車來買菜或逛老街的民眾，機車可以不必曝曬在烈日下。

台南 科技執法 老街

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