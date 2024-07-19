日方400多人參加破紀錄！台日交流高峰會月底南市登場

「第10屆台日交流高峰會」7月29日至30日在台南市舉辦，有700位來自雙方議會、民間團體代表參加，為台日友好發展進行開拓性的國際交流互動，今年參與人數也是歷年來最多且創下新高台南市政府與台南市議會今天辦理聯合記者會，市長黃偉哲、議長邱莉莉共同為活動揭開序幕，也公布用最高規格來招待。

市長黃偉哲表示，在今年台南400舉辦台日交流高峰會，不只是議會辦喜事，更是全台南市的喜事，市府全力協助支持，不只用國宴等級菜色迎接國賓，在交通、景點等市府都全力配合議會規畫。

議長邱莉莉表示，台日交流高峰會向來是台日地方議會及議員進行交流的重要平台，繼第4屆台日交流高峰會在高雄舉辦後，第10屆高峰會將是第二次在台灣舉辦，能為台灣城市外交盡一份心力備感榮幸。此外，台日交流高峰會每屆皆以舉辦城市之名發表宣言，這次台南宣言將以台日兩國地方議會的角度來向中央政府倡議，並以共同維護東亞安定，以及讓台灣能在國際舞台上發聲而努力。

邱莉莉指出，此次高峰會報名情況非常踴躍，來自日本的參加者包括3位眾議員、20個都道府縣議會、27個市町村議會、3個地方市府及18個友台團體共433人，創下在台舉辦的新紀錄；而台灣方面有15個縣市議會，正副議長及議員138名及7個友台社團20人參加，參與人數也創新高。

邱莉莉提到，此次參加高峰會的日本友人中，有7成是首次來到台南，會場安排了台南在地特產巡禮等攤位展售，並安排德高國小鼓術、歸南國小跳鼓陣及恒安宮藝姿舞集12婆姐及陣頭等傳統技藝表演。7月30日規畫台南巡禮行程，提供文化生態、古都巡禮及企業參訪等三條路線供日本賓客自由參加。

第10屆台日交流高峰會7月29日於福爾摩沙遊艇酒店舉辦，由邱莉莉議長擔任大會會長，副會長包括林志展副議長及議員郭鴻儀、蔡育輝、陳昆和、杜素吟、許至椿及陳秋宏。李宗翰議員為高峰會執行委員長，負責活動規畫及協調工作。本屆新任議員則承擔執行作業、司儀及台南巡禮規畫，多數議員及市府局處首長擔任接待大使，接待日本各城市賓客。

今日記者會上，展示了致贈參加貴賓的伴手禮，議會部分以台南市議會專屬茄芷袋裝入客製的椪餅及果乾，台南市政府提供特別製作的手提袋、第16任總統副總統就職紀念酒及奇美鳳梨酥作為伴手禮；福爾摩沙遊艇酒店也公開當日晚宴菜色，比照國宴菜色辦理。