嘉義市智慧回收機啟用 聰明回收更便利

響應2050淨零碳排政策，嘉義市政府環境保護局於轄內家樂福設置智慧回收機，嘉義市環保局表示，有別以往需列印實體小白單才能兌換商品，此次整合智慧支付系統，提供電子票證現金儲值回饋，提供更加便捷、高效的回收 服務。

嘉義市政府環境保護局長李佳禾表示，智慧回收機可回收寶特瓶、鋁罐及電池，並採用了最新的 AI 技術和物聯網（IoT）技術，能夠自動識別並分類可回收物，操作簡便，市民只需將可回收物投入機器，便能輕鬆完成回收過程，除一卡通做現金儲值回饋外，也下載「碳竹雞 APP」，取得個人減碳紀錄，累積的回收歷程就可兌換綠色商品或參加抽獎，回收 1 個資收物，就可換取碳竹雞 10 個點數，回收同類型 5 個單位資收物可兌換 1 元儲值金。

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