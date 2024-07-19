臺南400教育主展場 5大博物館壓箱寶一次亮相

臺南市兒童科學館「臺南400-教育的時空旅行」主題展，展出至9月1日，7月20日上午10時至下午4時，將於館前廣場舉辦「Museum TO GO！驚奇博物館行動列車」，邀集臺南5大熱門博物館帶來壓箱寶闖關活動，舞台區還有「同玩童玩」復古童玩製作。

臺南市長黃偉哲表示，「驚奇博物館行動列車」緣起於全臺首創博物館協作平台，由南瀛天文館邀請鄰近博物館－南科考古館、臺南山上花園水道博物館、臺南左鎮化石園區及樹谷生活科學館共同組成，不僅彙整各館資源以支援教育平權，10套特色體驗課程更是將博物館的壓箱寶帶出博物館，讓博物館更貼近民眾生活，產生共鳴。

南市教育局長鄭新輝指出，除了各館帶來的精采闖關外，活動舞台區前更規劃「同玩童玩」環保復古童玩製作，臺南400全民教育主題展現場展示了超過100項琳瑯滿目的古早味童玩，走進展場時彷彿回到4、50年代，滾鐵圈、竹蜻蜓、竹筷槍、銅管車等等，在物資缺乏的年代充滿著創意巧思的玩具，在本次活動中也安排上下午各1場次。

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