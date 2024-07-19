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南市議會提自治條例開放騎樓擺攤、停車 市府要聽民意

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議會提案制定自治條例，在確保通行前提下，擬開放騎樓停車、擺攤，解決長期紛爭。圖／台南市工務局提供用
台南市議會提案制定自治條例，在確保通行前提下，擬開放騎樓停車、擺攤，解決長期紛爭。圖／台南市工務局提供用

台南市議會本次會期提案制訂「台南市騎樓管理使用自治條例」草案，希望解決長期以來騎樓使用相關爭議；為擬定市府版草案，台南市工務局將於7月24日與8月8日，分別於溪南安平區市議會、溪北新營區民治市政中心各舉辦一場公聽會，以廣納民意，作為參考依據，以完善法令。

工務局指出，本次公聽會源於台南市議會本次會期提案制訂「台南市騎樓管理使用自治條例」草案，希望解決本市長期以來騎樓使用相關爭議，妥善規範騎樓地使用，並兼顧私人財產與公共利益平衡，因而舉辦公聽會廣納民意，並由交通局、警察局、經發局、工務局、法制處等出席，並邀請專家學者及相關團體共同參與，以利市議會併同審查。

工務局表示，公聽會分別於7月24日(周三)下午2時30分於安平市議會大禮堂、8月8日上午9時30分於新營民治市政中心南瀛堂舉行，因場地人數有限，採線上報名，受理期限至7月22日止，歡迎有興趣的團體、個人踴躍參與。

報名及書面意見，請至工務局官網https://reurl.cc/nN9QlD 「工務資訊/下載專區/使用管理科」下載。

台南市議會首創全國研訂「台南市騎樓管理使用自治條例」草案，針對道路寬度8米以上兩側住宅的騎樓，可以讓土地所有權人沿騎樓地外緣以垂直道路方式停放汽、機車，以及非定著式的營業攤位。但許可前提，必須保留1.5公尺行人空間，建築物出入口至少保留1.2公尺淨寬的縱向出入空間；該區同時有人行道及騎樓，或非經市府公告應完全供公眾通行的區域。

現行交通法規騎樓不能停放汽、機車及營業擺攤，民眾對自家騎樓停車都會被檢舉，紛擾不斷，但「騎樓占用」問題透過自治條例排除，見仁見智，地方人士力挺，認為地主可合理使用騎樓，不必因停車就被檢舉；但包括身障團體等反對意見，認為一旦開放停車、擺攤，恐更增添放任亂象。

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