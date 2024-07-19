張嘉郡爭取改善雲林交通路網 獲中央3600萬補助

國民黨籍立委張嘉郡今天說，改善雲林道路品質，已爭取到公路局「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」新台幣3600萬補助6項道路修繕計畫，預計在年底前完工。

張嘉郡今天邀集交通部公路局、雲林縣政府、公所及地方民意代表等相關單位，改善雲林山線道路品質，共同會勘斗南、斗六、二崙、崙背、古坑、大埤等鄉鎮市道路改善工程。

張嘉郡告訴中央社記者，雲林鄉鎮市的道路普遍面臨老化問題，許多路段出現龜裂和路面下陷，嚴重影響行車及路人安全，考量到路線的整體性、安全性及交通流量的銜接，勢必要進行整體道路改善。

張嘉郡說，今天爭取到6項雲林山區道路修繕計畫3600萬經費補助，分別為二崙鄉復興村及來惠村聯絡道路改善工程、斗六市十三里與林頭里道路改善工程、斗南鎮田頭里義和一路及新崙里農路改善工程、古坑鄉重光東路及周邊道路改善工程、崙背鄉枋南村八角亭道路改善工程、大埤鄉吉田村、三結村、大德村及嘉興村等都市計畫外村里聯絡道路改善工程。

此外，17日也與國民黨立委丁學忠在海區會勘，爭取改善虎尾鎮、土庫鎮、北港鎮、口湖鄉、四湖鄉、台西鄉等村落道路，已要求公路局儘速核定4800萬元經費補助地方執行道路修繕。

張嘉郡說，坑坑洞洞的路面不僅影響美觀，更成為用路人行車安全的隱憂。道路如同人體的血管，必須通暢才能確保交通運輸效能，促進村落間的交流與地方發展，是最重要的基礎建設。