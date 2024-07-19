第10屆台日交流高峰會 7/29起連2天台南登場

台南府會首長今天宣布，「第10屆台日交流高峰會」7月29日、30日在台南市舉行，屆時將有台日議會、民間團體代表齊聚一堂，展開國際交流互動。

台日交流高峰會第10屆將在台南市揭幕，地點在安平區福爾摩沙遊艇酒店，為期2天。日本參加者包括3名眾議員、20個都道府縣議會、27個市町村議會、3個地方市府及18個友台團體等共433人。台灣則有15個縣市議會正副議長、議員138人及7個友台社團20人參加。

台南市長黃偉哲今天在記者會指出，台日交流高峰會2015年開辦以來，提供雙方交流平台，也是台日政策共識媒介，深化友好情誼與互動橋梁，顯見深厚穩固友誼，他期待今年激盪更多合作契機與未來展望。

台南市議會議長邱莉莉表示，台日交流高峰會向來是台日地方議會及議員交流重要平台，每屆都以舉辦城市之名發表宣言，這次台南宣言將以台日兩國地方議會角度向中央政府倡議，共同維護東亞安定，也為台灣在國際舞台發聲而努力。