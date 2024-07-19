快訊

微軟全球當機 台大醫院證實系統遭波及：半小時內恢復運作

微軟當機波及日本！大阪環球影城無法結帳 JR西日本和捷星航空也遭殃

國會改革法案暫時處分 憲法法庭今幾乎都裁准

第10屆台日交流高峰會 7/29起連2天台南登場

中央社／ 台南19日電

台南府會首長今天宣布，「第10屆台日交流高峰會」7月29日、30日在台南市舉行，屆時將有台日議會、民間團體代表齊聚一堂，展開國際交流互動。

台日交流高峰會第10屆將在台南市揭幕，地點在安平區福爾摩沙遊艇酒店，為期2天。日本參加者包括3名眾議員、20個都道府縣議會、27個市町村議會、3個地方市府及18個友台團體等共433人。台灣則有15個縣市議會正副議長、議員138人及7個友台社團20人參加。

台南市長黃偉哲今天在記者會指出，台日交流高峰會2015年開辦以來，提供雙方交流平台，也是台日政策共識媒介，深化友好情誼與互動橋梁，顯見深厚穩固友誼，他期待今年激盪更多合作契機與未來展望。

台南市議會議長邱莉莉表示，台日交流高峰會向來是台日地方議會及議員交流重要平台，每屆都以舉辦城市之名發表宣言，這次台南宣言將以台日兩國地方議會角度向中央政府倡議，共同維護東亞安定，也為台灣在國際舞台發聲而努力。

議員 遊艇

延伸閱讀

林士傑遭槍殺出殯 邱莉莉、郭再欽到場送他最後一程

林士傑遭槍擊身亡今低調出殯 家屬哀傷送別

林士傑曾涉南市正副議長賄選案 議長邱莉莉赴林家慰問

【重磅快評】司法縱放黑道收回 台南光電案又出人命

相關新聞

日方400多人參加破紀錄！台日交流高峰會月底南市登場

「第10屆台日交流高峰會」7月29日至30日在台南市舉辦，有700位來自雙方議會、民間團體代表參加，為台日友好發展進行開...

南市議會提自治條例開放騎樓擺攤、停車 市府要聽民意

台南市議會本次會期提案制訂「台南市騎樓管理使用自治條例」草案，希望解決長期以來騎樓使用相關爭議；為擬定市府版草案，台南市...

台南獨有「做16歲」成年禮400名額秒殺！首開放線上體驗

台南市政府和安平開台天后宮合作，將於8月10日舉辦「成功啟航 穿越台南 400」做16歲成年禮活動，因今年適逢台南400...

雲林縣新聞處長陳其育上任 曾為馬英九、侯友宜輔選

雲林縣政府新任新聞處長陳其育今天布達上任，陳其育曾為前總統馬英九、新北市長侯友宜輔選，也曾擔任過澎湖縣府發言人，幕僚、發...

池王爺生慶典將登場 台南什二佃南天宮免費供魯麵、過平安橋

農曆6月18日是池王爺生，台南安南區什二佃南天宮歷經新冠肺炎疫情，前年重啟舉行池王聖誕慶典活動，下周二23日上午團拜祝壽...

科技執法引爭議 台南新化老街「智慧路邊停車格」將上路

台南市新化老街之前為解決停車亂象，執行科技執法卻讓顧客嚇跑，店家卸貨也收到罰單抱怨無法生存，經協調後移除科技設備，並設法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。