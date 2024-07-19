台南獨有「做16歲」成年禮400名額秒殺！首開放線上體驗

台南市政府和安平開台天后宮合作，將於8月10日舉辦「成功啟航 穿越台南 400」做16歲成年禮活動，因今年適逢台南400，名額特別擴大為400名，但一推出就秒殺，廟方和民政局首度開放線上做16歲，即日起報名開放到年底，讓外縣市及國外學子也能突破地域限制參與台南特有成年禮。

台南市長黃偉哲表示，做16歲是全台獨一無二的傳統民俗，在過去是一項少年進入成人的儀式，不僅象徵小孩長大也代表孩子可以開始分擔家計及負起社會責任，今年首度開放線上做16歲，歡迎國內外民眾報名參加，見證人生重要的一天。

黃偉哲表示，做16歲是台南固有的傳統成年禮習，蘊涵崇天敬神、飲水思源的意義，市府今年特別與安平開台天后宮及在地宮廟一起合作，除了舉辦實體的做16歲活動外，也提供國內外朋友線上做16歲，報名並上傳指定照片就能完成獲得證明，歡喜「轉大人」。

民政局表示，台南「做16歲」始於清治時期五條港一帶，當時許多居民靠搬運貨物維生，其中不乏許多童工幫忙，但其工資只有成人的一半，須年滿16歲始得領全份工資，因此只要年滿16歲父母便會祭拜七星娘娘，感謝神明庇祐得以長大成人，再邀請工頭及親朋歡慶，藉此證明孩子已長大成人，今後可領取成人工資，由此相沿成習，演變成一項獨特的傳統習俗。

民政局表示，今年台南做16歲活動結合地方大廟，透過參拜祈福、古禮科儀、侍親敬茶、景點參訪、搭船遊台江等兼具傳統與創意的方式，讓青少年培養家庭倫理，瞭解生長環境，接觸在地文化，完成台南特有的成年禮。