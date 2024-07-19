雲林縣新聞處長陳其育上任 曾為馬英九、侯友宜輔選

雲林縣政府新任新聞處長陳其育今天布達上任，陳其育曾為前總統馬英九、新北市長侯友宜輔選，也曾擔任過澎湖縣府發言人，幕僚、發言人、局處長經歷完整，縣長張麗善表示，將借重他專長協助擘劃雲林，讓各項政策廣為周知。

雲林縣府新聞處前處長卓宜姿以健康因素請辭獲准，因2026年大選已進入布局階段，及選舉議題攻防，接任新聞處長將面對重大議題即時回應、政策宣傳等重責大任，格外引起關注。

陳其育為雲林縣西螺人，國中畢業後就離開雲林求學、就業，曾在中央日報、國民黨文傳會服務，在馬英九競選總統時輔選，後進入總統府服務，後在澎湖縣長擔任行政處長、發言人，侯友宜競選總統時也加入競選團隊輔選。

陳其育坦言，回鄉服務原不在人生計畫中，但近年雲林在縣長帶領下的改變讓大家很有感，不管是對長者的貼心照顧，或突破產業困境，讓年青人有機會回鄉服務，張麗善可以說是非常貼近人民、接地氣的政治人物，老中幼青政策完整，相信縣長可以帶領雲林欣欣向榮，感謝縣長給予機會，他會全力協助。

他表示，縣長期許他能夠凝聚團隊向心力、扮演好縣府跟外界協調與溝通行銷工作，他會盡力讓同仁像家人、朋友一樣，共同完成縣長施政目標，並將輿情迅速反映給各局處。

張麗善說，陳其育擔任過幕僚、發言人、局處長，經歷完整，雲林縣蛻變需要有宏觀視野的人協助擘劃未來，也需要有力的宣傳管道來宣傳各項政策，新聞處扮演舉足輕重的角色，相信他能夠勝任，不負期待。