池王爺生慶典將登場 台南什二佃南天宮免費供魯麵、過平安橋
農曆6月18日是池王爺生，台南安南區什二佃南天宮歷經新冠肺炎疫情，前年重啟舉行池王聖誕慶典活動，下周二23日上午團拜祝壽大典，下午2點半起免費提供素食魯麵、免費過七星平安橋、淨油、消災祈安賜福。
主委吳順德說，每年過七星平安橋都數千人參加，目前正值暑假，歡迎家長帶小孩來拜拜、過七星平安橋，保佑平安、學業進步。
什二佃南天宮為當地信仰中心，草庵建廟迄今140多年，立廟額「南天宮」也上百年，經過改建，現廟貌逾60年，是台江木樑結構廟宇的典範；主祀池府千歲，同祀文衡聖帝與天上聖母等尊神。廟方經10多年努力，將免費過七星平安橋、淨油、免費提供平安紅圓、素食魯麵等儀式，轉換成居民對地方廟宇的記憶。
廟方指出，23日為池府千歲聖誕當天，上午9點至11點進行各友宮交陪境、各社團團拜祝壽大典，現場也提供現煮平安紅湯圓，供善信大德吃平安團圓；下午2時30分起，免費提供平安素食魯麵，供善信大德吃飽、吃平安；下午3點起，免費過七星平安橋、淨油，每年過七星平安橋都有數千人參加，非常熱鬧。
下午6點起，夜遶晚境祈求合境平安庄運昌隆、人和興旺、社會祥和；下午7時30分起，安排康樂隊歌舞及大型金光布袋戲表演，以及酬神歌仔戲演出。
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