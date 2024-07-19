台南運河遊河BOT 闢3碼頭

為拓展台南運河遊河觀光，市府以民間自提BOT案方式，吸引業者將投資1.2億元開闢3座遊憩碼頭，昨天簽約儀式，市長黃偉哲說，未來能進行更多水上活動。有議員指出，規畫碼頭動線時，務必考量台南舊市區停車不易問題；觀旅局回應，會依規定檢討停車與交通維持情況，避免影響周遭社區居民。

觀旅局說明，台南運河遊河目前在安平港、漁人碼頭周邊已有1家業者營運，此次民間自提BOT案由運河聯通公司投資，將開闢河樂廣場、水景公園、林默娘公園3處遊憩碼頭、服務中心、碼頭間接駁運河船，航行路線約6公里，可連結安平老街、海安國華商圈。

運河聯通公司與觀旅局簽下合作契約，黃偉哲見證。業者表示，預計明年動工、2027年營運，導入永續城市理念，讓3站點成為台南「綠色水陸轉運站」。

市議員陳怡珍說，提醒市府對於後續營運應做好監督，尤其，河樂廣場就位於市區人潮密集處，在規畫碼頭動線時，務必考量舊市區停車不易問題，別讓街道擁擠程度加劇，才是對觀光更加分。觀旅局回應，相關投資案開發都會依規定檢討停車與交通維持，並做出因應措施，藉由兼顧水路、陸路轉運需求，讓空間引導船隻、車輛的順暢動線，也是永續城市美學不可或缺的一環。