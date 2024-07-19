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雲2線拓寬通車 六輕通勤省20分鐘

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林麥寮鄉六輕工業區周邊交通流量高，縣府和台塑合作拓寬雲2線道路，昨天竣工通車。記者陳雅玲／攝影
雲林麥寮鄉六輕工業區周邊交通流量高，縣府和台塑合作拓寬雲2線道路，昨天竣工通車。記者陳雅玲／攝影

雲林麥寮鄉的六輕工業區有1萬3千多名上班族，上下班時間周邊交通常堵塞，縣府和台塑合作拓寬雲2線道路，原本路面寬度僅8至9公尺，拓至25公尺，雙向各有2線快車道、1線機慢車道，昨天竣工通車；有六輕員工說，以後走雲2線上下班可直通廠區，省下近20分鐘車程，也不必擔心塞車問題。

縣長張麗善指出，現階段往來工業區、麥寮鄉及台西鄉等方向的車輛，多藉由工業路連結麥寮市區道路、雲3線等，常因此塞車，雲2線乘載著麥寮、台西、東勢等鄉鎮民眾，通往六輕工業區上班的主要道路，通車後能夠改善壅塞及縮短路程。

張麗善、麥寮鄉長許忠富等人參加通車典禮，縣府交通工務局長汪令堯說，雲2線1、2期拓寬工程斥資近5.5億，全線管線下地，通車後紓解工業路3至4成車流，台塑跨隔離水道橋梁新建工程也預計在年底完工，屆時從蚊港橋等地可連接至雲2線，有助解決地方交通問題。

六輕員工說，以往上下班都要繞路，從工業區正門口工業路出入，不僅容易堵塞，往來大車多風險較高，通車後可分流從工業區南門進入，車程估計省近20分鐘。

六輕 張麗善 麥寮

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