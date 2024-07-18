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市府引資1.2億活絡台南運河觀光 新建3碼頭2027年完工

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
南市觀旅局為拓展台南運河遊河觀光，以民間自提BOT案方式，吸引1家業者投資1.2億，將興建3座遊憩碼頭，今在台南市長黃偉哲（中）見證下舉辦簽約儀式，3座碼頭預計2027年完工。記者萬于甄／攝影
南市觀旅局為拓展台南運河遊河觀光，以民間自提BOT案方式，吸引1家業者投資1.2億，將興建3座遊憩碼頭，今在台南市長黃偉哲（中）見證下舉辦簽約儀式，3座碼頭預計2027年完工。記者萬于甄／攝影

為拓展台南運河遊河觀光，南市觀旅局以民間自提BOT案方式，吸引1家業者投資1.2億，將興建3座遊憩碼頭，今舉辦簽約儀式，由市長黃偉哲見證，預計2027年完工。有議員指出，期待碼頭建設能活絡台南運河，但也提醒規畫碼頭動線時，務必考量台南舊市區停車不易問題。觀旅局回應，會依規定檢討交通與停車維持，避免影響周遭社區民眾。

觀旅局說明，台南運河遊河目前在安平港、漁人碼頭周邊已有1家業者營運，此次民間自提BOT案招商則由運河聯通公司投資，將開闢河樂廣場、水景公園及林默娘公園等3處遊憩碼頭與服務中心為主，遊河航行路線約6公里，可串聯運河周邊約重大觀光建設節點，連結安平老街及海安國華商圈，進一步帶動觀光產業效益。

黃偉哲也說，即將開闢的3處遊憩碼頭與服務中心都位於台南蛋黃區，透過該合作案提升運河遊憩功能，不僅更加活絡運河旅遊，也讓更多人能藉著搭乘運河遊船、自駕遊艇等，進行更多水上活動，而市府則藉由BOT案增加收益，但更重要的是市民能得到新的遊憩點。

業者表示，該案預計投資1.2億興建河樂廣場站、水景公園站及林默娘公園站等3處遊憩碼頭、服務中心及碼頭間接駁運河船等，基地面積約1萬1024平方公尺，預計明年動工，並在2027年完工營運，除相關硬體建置外，更期待能導入「永續城市」理念，讓3站點成為台南「綠色水陸轉運站」。

市議員陳怡珍提到，運河是台南市的血脈，期待碼頭跟相關建設能活絡運河，帶動城市觀光發展，但提醒市府對於後續營運應做好監督角色，尤其，河樂廣場就位於市區人潮密集處，在規畫碼頭動線時，務必考量舊市區停車不易問題，別讓街道擁擠程度加劇，才是對觀光更加分。

對此，觀旅局則回應，相關投資案開發都會依規定檢討停車與交通維持，並做出因應措施，以避免影響周遭社區民眾；藉由兼顧水路、陸路轉運需求，讓空間引導船隻、車輛的順暢動線，也是永續城市美學不可或缺的一環。

今年台灣燈會安平燈區就運用台南運河打造，未來透過市府引資民間企業BOT案，再興建3座遊憩碼頭，可串聯運河周邊約重大觀光建設節點，進一步帶動觀光產業效益。圖為2024台灣燈會安平燈區作品之一。（資料照）圖／南市文化局提供
今年台灣燈會安平燈區就運用台南運河打造，未來透過市府引資民間企業BOT案，再興建3座遊憩碼頭，可串聯運河周邊約重大觀光建設節點，進一步帶動觀光產業效益。圖為2024台灣燈會安平燈區作品之一。（資料照）圖／南市文化局提供

BOT 台南 黃偉哲

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