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嘉縣觀光工廠拚轉型 推AI導覽機器人、元宇宙觀光地圖

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣15家觀光工廠今年致力數位轉型，推出AI導覽機器人、元宇宙觀光地圖等。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣15家觀光工廠今年致力數位轉型，推出AI導覽機器人、元宇宙觀光地圖等。圖／嘉義縣政府提供

數位發展部數位產業署今年斥資8000萬元，攜手嘉義縣政府執行地方文化特色整合5G應用與落地計畫，整合15家觀光工廠打造「AI智慧導覽平台」，縣長翁章梁今天到佐登妮絲城堡參加記者會宣傳，透過5G互動和AI體驗擴大消費市場，未來將提供智慧自助旅遊體驗。

嘉義縣文觀局今年與方舟智慧、嘉義縣文化科技創新基地合作，整合嘉義縣15家觀光工廠，導入AI導覽機器人、AI隨身導覽、互動光雕、360環景拍攝、元宇宙觀光地圖等智慧應用。縣長翁章梁，數發部數產署長呂正華、佐登妮絲集團副董事長陳政治都出席。

陳政治表示，方舟智慧為佐登妮絲城堡打造光雕體驗館，民眾可在體驗館繪畫，經由投影技術讓平面圖案躍上光雕繪畫牆，讓民眾親自體驗創新互動光雕。搭配AI隨身導覽及導覽機器人，可了解各個工廠時代背景及特色，支援多國語言創造友善國際觀光環境。

翁章梁說，15家觀光工廠即日起提供AI導覽服務，暑假期間適合親子出遊，只要到其中8家觀光工廠旅遊，在手機完成登錄集章，集滿8個章就能在冷研碳索館、余順豐花生、欣欣水泥森活園、卡羅爾銅管樂器、月桃故事館兌換大禮包，限量100份，送完為止。

文觀局表示，15家觀光工廠還聯合推出集點活動，包括品皇咖啡、佐登妮絲城堡、蓋姬莊園、民雄金桔、老楊方塊酥、丸聚星球、梅問屋、嘉義酒廠、果然茶香、旺萊山、冷研碳索館、余順豐花生、欣欣水泥森活園、卡羅爾銅管樂器、月桃故事館。

嘉義縣15家觀光工廠今年致力數位轉型，推出AI導覽機器人、元宇宙觀光地圖等。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣15家觀光工廠今年致力數位轉型，推出AI導覽機器人、元宇宙觀光地圖等。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣15家觀光工廠今年致力數位轉型，推出AI導覽機器人、元宇宙觀光地圖等。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣15家觀光工廠今年致力數位轉型，推出AI導覽機器人、元宇宙觀光地圖等。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣15家觀光工廠今年致力數位轉型，縣長翁章梁（左五）今天參加記者會宣傳。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣15家觀光工廠今年致力數位轉型，縣長翁章梁（左五）今天參加記者會宣傳。圖／嘉義縣政府提供

AI 元宇宙 嘉義 翁章梁 觀光工廠

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