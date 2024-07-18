南市中西區多一座可攀岩的公園 以KANO第一代球員命名

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聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市中西區體三停車場地面層正生公園7月19日起開放使用。圖／台南市交通局提供
台南市中西區體三停車場地面層正生公園7月19日起開放使用。圖／台南市交通局提供

台南市中西區正生公園（體三）地下停車場結合共融公園，今年3月先開放地下1樓停車空間，地面層共融公園積極趕工，已於7月中旬取得使用執照，市府交通局宣布7月19日上午8時起開放使用，提供市民優質休憩空間。

交通局表示，正生公園（體三）地下停車場，緊鄰永華國民運動中心、生活美學館、永華市政中心及台南市議會，地面層公園設有滑梯、兒童籃球場、攀岩場及多項休憩設施，並以嘉農棒球隊第一代主戰球員的蘇正生為名，除紀念他對台灣早期棒球光輝時代的貢獻，也表達市府積極推動運動風氣的決心。

交通局長王銘德表示，為了盡速提供民眾更多停車空間，正生公園（體三）地下停車場共計577格汽車格，目前已開放地下1層262格供民眾使用，5月起也由專業停車場營運廠商進駐為市民提供智慧化的停車服務。配合7月19日起地面共融公園開放使用，地下停車場將同步開放B、C、D梯間，不僅提升停車場與地面層的人行動線連結，更便利往來美學街、生活美學館及永華運動中心使用。

另外，地下停車場位於美學街的第二車行出入口（一進一出），預計7月26日完成停管設備安裝後正式開放，屆時民眾車輛可透過中華西路二段及美學街雙向進出，行車動線將更加便利；地下2層315格汽車格位預計8月底前完成地坪滲水改善後開放使用，屆時就可增加更多停車空間。

市長黃偉哲表示，台南市政府爭取中央核定13座前瞻立體停車場經費補助，遍布8個行政區，預計2027年全數完成後，可提供3844席小客車與2235席機車停車空間；中西區正生公園（體三）地下停車場，是繼西門健康立體停車場、水萍塭地下停車場後，第3座開放使用的前瞻立體停車場。

台南市中西區體三停車場地面層正生公園7月19日起開放使用。圖／台南市交通局提供
台南市中西區體三停車場地面層正生公園7月19日起開放使用。圖／台南市交通局提供

停車場 台南 運動

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