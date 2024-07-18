李孟諺考察嘉市交通建設 支持跨縣市輕軌興建等10項計畫

民眾黨立委張啟楷關切嘉義市交通建設，尤其是BRT轉輕軌及鐵路高架化工程，上午特地透過立法院交通委員會，邀請交通部長李孟諺及相關官員，赴嘉市考察交通建設，為嘉市爭取補助，張啟楷說，李孟諺對市長黃敏惠提出跨縣市輕軌等10項交通建設計畫，表達支持，逐項答覆，具體承諾，「部長很夠意思，此行大豐收！」

市府提出希望中央協助交通建設計畫，包括高鐵嘉義站聯外輕軌藍線興建計畫、鐵路高架化分擔款、牛稠溪環快可行性研究暨綜合規畫、市東區新闢高架道路連結國道三號計畫綜合規畫、蘭潭「林梢夕照月影潭心」計畫、嘉市路外停車場闢建計畫、智慧候車設施、高鐵快捷公車假日增開班次、市區行人專用號誌建置計畫以及推動永續提升人行安全計畫。

張啟楷說，市府已將輕軌可行性期中規畫報告，提報交通部，李孟諺表態支持；對市長黃敏惠提議中央興建輕軌，李孟諺說，會儘快找縣市長協商。另鐵路高架工程市府免分擔會報行政院處理，希望因營建物價波動增加近10億元全部中央負擔，張啟楷表示，部長具體承諾，答應補助千餘萬元共30座智慧公車候車亭，BRT增開假日班次，餘交通計畫及涉及跨部會計畫，部長也答應協助。

立法院交通委員會考察嘉市交通建設，與會民代有立委林國成、張啟楷、王美惠、市議員王浩，與會官員有交通部長李孟諺、市長黃敏惠、鐵道局長楊正君、公路局長陳文瑞、高公局長趙興華、觀光署副署長林信任、路政道安司長黃運貴及內政部國土署官員，負責簡報市政府交通處及觀光新聞處。