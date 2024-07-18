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雲2線拓寬道路今竣工通車 六輕員工上下班可省20分鐘車程

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
位於雲林縣麥寮鄉的六輕工業區，因周邊交通流量高，尤其上下班時間常造成交通堵塞，縣府和台塑合作進行雲2線拓寬道路工程，今竣工通車。記者陳雅玲／攝影
位於雲林縣麥寮鄉的六輕工業區，因周邊交通流量高，尤其上下班時間常造成交通堵塞，縣府和台塑合作進行雲2線拓寬道路工程，今竣工通車。記者陳雅玲／攝影

位於雲林麥寮鄉的六輕工業區，因周邊交通流量高，尤其上下班時間常造成交通堵塞，縣府和台塑合作進行雲2線拓寬道路工程，今竣工通車，有員工表示，以後走雲2線上下班，可直通廠區，可省近20分鐘車程，也不必擔心塞車問題。

雲2線二期拓寬工程2022年9月動工，原本僅有8至9公尺寬的道路，拓寬至25公尺，畫設雙向4線快車道、兩線機慢車道，今天竣工通車，雲林縣長張麗善、公路局雲嘉南養護工程分局副局長黃威龍、麥寮鄉長許忠富、台塑公司副總經理蔡建樑及多位地方民代都到場參加。

張麗善表示，現階段往來工業區、麥寮鄉及台西鄉等方向的車輛，多藉由工業路，連結麥寮市區道路、雲3線等，常因此造成交通堵塞，雲2線乘載著麥寮、台西、東勢等鄉鎮民眾，通往六輕工業區上班的主要道路，通車後能夠改善擁塞及縮短路程。

縣府交工局長汪令堯表示，雲2線一、二期拓寬工程斥資近5.5億，全線管線下地，打開天際線，通車後能發揮交通分流功能，紓解工業路3至4成車流，台塑跨隔離水道橋梁新建工程也預計在年底完工，屆時從蚊港橋等地可連街至雲2線，有助解決地方交通問題。

一名六輕員工表示，以往上下班都要繞路從工業區正門口工業路出入，不僅容易堵塞，尤其往來大車多，風險較高，如今通車後，可分流從工業區南門進入，車程估計省下近20分鐘。

位於雲林縣麥寮鄉的六輕工業區，因周邊交通流量高，尤其上下班時間常造成交通堵塞，縣府和台塑合作進行雲2線拓寬道路工程，今竣工通車。記者陳雅玲／攝影
位於雲林縣麥寮鄉的六輕工業區，因周邊交通流量高，尤其上下班時間常造成交通堵塞，縣府和台塑合作進行雲2線拓寬道路工程，今竣工通車。記者陳雅玲／攝影

六輕 張麗善 雲林 麥寮

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