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嘉義市智慧回收機啟用 可享現金儲值回饋

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
響應2050淨零碳排政策，嘉市府環保局在家樂福嘉義店及北門店，設置智慧回收機，上午環保局長李佳禾宣布啟動。圖／嘉市府提供
響應2050淨零碳排政策，嘉市府環保局在家樂福嘉義店及北門店，設置智慧回收機，上午環保局長李佳禾宣布啟動。圖／嘉市府提供

響應2050淨零碳排政策，嘉市府環保局在家樂福嘉義店及北門店，設置智慧回收機，上午環保局長李佳禾宣布啟動，有別以往需列印實體小白單才能兌換商品模式，整合智慧支付系統，提供電子票證現金儲值回饋，為市民提供更便捷、高效回收服務，讓智慧城市與永續淨零家園的目標又邁進一步。

李佳禾說，智慧回收機是推動環保和智慧城市建設重要一步，這款回收機可回收寶特瓶、鋁罐及電池，採用最新的AI技術和物聯網（IoT）技術，能夠自動識別分類可回收物，操作簡便。

市民只需將可回收物投入機器，便能輕鬆完成回收過程，除一卡通做現金儲值回饋外，也下載「碳竹雞APP」，取得個人減碳紀錄，累積回收歷程可兌換綠色商品或參加抽獎。

智慧回收機受理回收的品項有PET寶特瓶（330~2000ml）、鋁罐（250~1000ml）、電池（1 號、2號、3號、4號、9號）。回收1個資收物，就可換取碳竹雞10個點數，回收同類型5個單位資收物可兌換1元儲值金。

李佳禾表示，家樂福作為回收機常駐設置點，將為市民提供便利的回收服務，讓更多人參與資源回收的行動，明天開幕的科學168博覽會，將設置智慧回收機，邀請市民響應智慧回收綠色環保的理念，共同為嘉市建設智慧、綠色、永續城市努力。

響應2050淨零碳排政策，嘉市府環保局在家樂福嘉義店及北門店，設置智慧回收機，上午環保局長李佳禾宣布啟動。圖／嘉市府提供
響應2050淨零碳排政策，嘉市府環保局在家樂福嘉義店及北門店，設置智慧回收機，上午環保局長李佳禾宣布啟動。圖／嘉市府提供
響應2050淨零碳排政策，嘉市府環保局在家樂福嘉義店及北門店，設置智慧回收機，上午環保局長李佳禾宣布啟動。圖／嘉市府提供
響應2050淨零碳排政策，嘉市府環保局在家樂福嘉義店及北門店，設置智慧回收機，上午環保局長李佳禾宣布啟動。圖／嘉市府提供
響應2050淨零碳排政策，嘉市府環保局在家樂福嘉義店及北門店，設置智慧回收機，上午環保局長李佳禾宣布啟動。圖／嘉市府提供
響應2050淨零碳排政策，嘉市府環保局在家樂福嘉義店及北門店，設置智慧回收機，上午環保局長李佳禾宣布啟動。圖／嘉市府提供

環保局長 綠色 資源回收

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