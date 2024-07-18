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台南仁德二空新村園區周六開幕 原眷戶：喚起小時候回憶

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南仁德二空新村歷經1年多時間修復，成為繼水交社文化園區之後，台南第2個眷村文化園區，預計20日開幕。記者萬于甄／攝影
台南仁德二空新村歷經1年多時間修復，成為繼水交社文化園區之後，台南第2個眷村文化園區，預計20日開幕。記者萬于甄／攝影

「喚起小時候的回憶！」台南仁德二空新村歷經1年多時間修復，成為繼水交社文化園區之後，台南第2個眷村文化園區，預計本周六開幕，首檔展覽以「來自二空的呼喚」為主題，園區不僅保留防空碉堡，更有退役戰鬥機F-5E進駐，見證空軍光榮的歷史時刻，今也由市長黃偉哲主持剪綵儀式，許多二空原眷戶也前來幫忙包餃子，象徵大家重聚一堂。

黃偉哲說，期望透過「舊眷村空間」轉型成「新文化空間」的歷程，保留台南在地珍貴文化內涵和生活記憶，同時把眷村活化起來；文化保存需要有動能、人潮，像是新化街役場、武德殿都是成功保存與活化的案例，也希望二空新村園區開幕後，鏈結原眷戶和社區資源，讓二空以不同方式，繼續存在於台南的日常生活中。

身為二空新村首批眷戶的紀河川，因1949年在空軍擔任運輸駕駛的父親先行來台灣，紀河川與母親隨後跟上，曾在基隆、嘉義及高雄等地居住過，最後落腳台南，當年紀河川年僅4歲，一家子住在僅用帆布搭帳間隔的空間，直到小學才遷入二空眷村。

紀河川今年已81歲，但回憶起眷村的生活點滴，彷彿昨天的記憶，她說，當年民生物資較匱乏，但大家都會互相幫助，有時下雨天過後，鄰居的小孩就會相約到草地撿香菇，媽媽則會到隔壁村買小雞回家飼養，等雞生了雞蛋，也能分給左右鄰居一起享用。

紀河川表示，即便眷村改建，自己依然選擇留在二空當地居住，看著二空新村眷村文化園區從無到有，一步步改變，著實不容易，很開心二空新村眷村文化園區能重新開幕，讓許多的眷民能回憶小時候的環境。

文化局表示，二空眷村園區開幕首檔展覽「來自二空的呼喚」分為4大主題，包含來自二空的呼喚、二空小日子、二空記事及共譜二空新篇等，透過建物、展品、聲響，帶遊客回到屬於那個年代的時空，園區開館日為周三至周日，開放民眾免費參觀，戶外景觀則為全時段開放。

此外，本周六開幕現場則規畫市集擺攤、旗袍體驗、紀錄片放映、水餃DIY、走讀導覽、座談會及音樂表演等精彩活動，文化局也歡迎親子大小共襄盛舉，認識台南二空與歷史，給予二空新村園區最好的祝福。

今年81歲的紀河川，自4歲與父親來台落腳台南後，就一直居住在二空眷村，是當年首批眷村住戶，如今看見二空新村眷村文化園區從無到有，也相當開心能重新回味小時候的環境。記者萬于甄／攝影
今年81歲的紀河川，自4歲與父親來台落腳台南後，就一直居住在二空眷村，是當年首批眷村住戶，如今看見二空新村眷村文化園區從無到有，也相當開心能重新回味小時候的環境。記者萬于甄／攝影
二空眷村園區開幕首檔展覽「來自二空的呼喚」分為4大主題，包含來自二空的呼喚、二空小日子、二空記事及共譜二空新篇等，透過建物、展品、聲響，帶遊客回到屬於那個年代的時空。記者萬于甄／攝影
二空眷村園區開幕首檔展覽「來自二空的呼喚」分為4大主題，包含來自二空的呼喚、二空小日子、二空記事及共譜二空新篇等，透過建物、展品、聲響，帶遊客回到屬於那個年代的時空。記者萬于甄／攝影
二空新村眷村文化園區不僅保留防空碉堡，更有退役戰鬥機F-5E進駐，見證空軍光榮的歷史時刻。記者萬于甄／攝影
二空新村眷村文化園區不僅保留防空碉堡，更有退役戰鬥機F-5E進駐，見證空軍光榮的歷史時刻。記者萬于甄／攝影
台南仁德二空新村眷村文化園區，預計本周六開幕，首檔展覽以「來自二空的呼喚」為主題，市長黃偉哲（左二）今除主持剪綵儀式外，也與空軍、二空原住戶等一同品嘗水餃，象徵大家重聚一堂。記者萬于甄／攝影
台南仁德二空新村眷村文化園區，預計本周六開幕，首檔展覽以「來自二空的呼喚」為主題，市長黃偉哲（左二）今除主持剪綵儀式外，也與空軍、二空原住戶等一同品嘗水餃，象徵大家重聚一堂。記者萬于甄／攝影

台南 文化局 眷村

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