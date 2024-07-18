阿嬤吃筍配豆腐乳省錢助練習 健力國手陳宇祺破亞洲青年紀錄

18歲健力國手陳宇祺在2024年亞太盃健力及經典健力錦標賽青少男子組59公斤，獲得蹲舉、臥舉、硬舉第一名綜合金牌並破亞洲青年紀錄。他自幼父母離異，母親車禍行動不便，阿嬤靠著打零工、割筍，一手帶大他和妹妹，寧可吃筍子配豆腐乳，也要省下餐費讓他購買比賽裝備，他今將金牌獻給阿嬤，承諾會努力練習，持續為國爭光。

陳宇祺來自雲林縣古坑鄉，父母離異，母親因車禍導致癲癇，生活無法自理，需仰賴人照顧，他出生才3個月就被外婆蔡阿娥帶回家照顧，阿嬤要照顧他及妹妹，還有生病無法自理的母親，及長期臥床（2年前過世）的阿公，生活非常艱苦。

阿嬤為照顧一大家子，清晨3、4點就到田裡割筍，一有空閒時間就到處打零工，懂事的陳宇祺從幼稚園開始就主動說要到田裡幫阿嬤的忙，或許是常到田裡幫忙工作，練就好體力，陳宇祺國中就進入學校田徑隊，國三時在教練建議下練舉重，高二時轉練健力。

他長期苦練，表現穩定，今年5月參加香港2024年亞洲健力錦標賽青少男子組，榮獲59公斤蹲舉217.5公斤第一名、臥舉130公斤第一名、硬舉200公斤第二名、總和547.5公斤金牌，7月參加在南非舉辦的2024年亞太盃健力及經典健力錦標賽，榮獲青少男子組59公斤蹲舉、臥舉、硬舉第一名，綜合金牌並破亞洲青年紀錄。

陳宇祺即將就讀台灣體育大學運動休閒系，他說，能為國家爭光，非常開心，雖然健力尚未列為奧運比賽項目，但他會繼續努力練習，期待再次為國爭光。

陳宇祺練習及比賽過程中宇祺的裝備硬舉、蹲舉衣服及腰帶，功夫鞋等均是耗材，經常1次花費就要4萬到5萬元，對家裡來說是很大的開銷，除了比賽獎金補貼，阿嬤沒讓宇祺擔心過裝備費用，今天才透露怎麼省錢，「吃筍子配豆腐乳就是一餐」。